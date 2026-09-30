El 1 de octubre de 2026 marca un cambio significativo en las normas de tráfico españolas, con la entrada en vigor de un nuevo Reglamento de Circulación. Este cambio, el primero en más de dos décadas, introduce un límite de alcohol en sangre más estricto para los conductores.

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La nueva normativa establece que la tasa máxima de alcohol permitida es de 0,2 gramos por litro de sangre, equivalente a 0,1 miligramos por litro de aire espirado. Este umbral implica que una sola bebida podría ser suficiente para superar el límite permitido, aunque esto varía según el peso, sexo, cantidad ingerida y el tiempo transcurrido desde la ingesta.

Según las estimaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT), un hombre de entre 70 y 90 kilos podría alcanzar una tasa de entre 0,21 y 0,28 g/l con un tercio de cerveza de 330 mililitros y 5 grados. Dos tercios elevarían la cifra a entre 0,43 y 0,55 g/l. Para una mujer de entre 50 y 70 kilos, un tercio de cerveza podría suponer entre 0,34 y 0,48 g/l.

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Con respecto a otras bebidas, un vaso de vino o cava de 100 mililitros y 12 grados produciría entre 0,16 y 0,20 g/l en hombres y entre 0,25 y 0,35 g/l en mujeres. Dos vasos aumentarían estas tasas a 0,31-0,40 o 0,50-0,69 g/l, respectivamente. Un vaso de vermú de 70 mililitros y 17 grados se sitúa entre 0,15 y 0,20 g/l para hombres y entre 0,25 y 0,34 g/l para mujeres.

La DGT también advierte que no existe una cantidad de alcohol segura para conducir, ya que el metabolismo del alcohol varía entre individuos. Por ello, las autoridades recomiendan no conducir bajo los efectos del alcohol, incluso si la cantidad ingerida parece pequeña o está dentro del umbral permitido.