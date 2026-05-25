Arranca el lunes 25 de mayo de 2026 con un cielo que favorece la claridad mental y la toma de decisiones prácticas. La energía del día invita a ordenar prioridades: lo que suma, se cuida; lo que distrae, se aparca.

En el plano emocional, se suavizan tensiones si se habla con calma. Y en el trabajo, la constancia gana puntos: una tarea bien acabada hoy puede ahorrar preocupaciones mañana.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Hoy te toca liderar con criterio y sin prisa. Si canalizas tu energía, habrá avances rápidos.

Color: Rojo vivo

Amor: Llamadas pendientes vuelven a cobrar sentido

Salud: Buen día para estirar y recargar el cuerpo

Dinero: Oportunidad para negociar condiciones

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad que buscas se construye con hábitos pequeños. Hoy es ideal para hacer cuentas y planificar.

Color: Verde esmeralda

Amor: Se valora la constancia más que las promesas

Salud: Cuida la alimentación, especialmente por la tarde

Dinero: Revisa gastos recurrentes para ajustar

Número de la suerte: 4

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente va a toda velocidad, pero conviene aterrizar ideas. Una conversación breve puede desbloquear algo.

Color: Amarillo mostaza

Amor: Mensaje oportuno y tono ligero

Salud: Atención a la ansiedad y al descanso

Dinero: Puede llegar un ingreso extra por gestión

Número de la suerte: 12

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Hoy tu intuición afina el rumbo. Si escuchas lo que sientes, tomarás la decisión correcta.

Color: Blanco roto

Amor: Reencuentros o acuerdos para pasar más tiempo juntos

Salud: Benefician baños relajantes y buena hidratación

Dinero: Mantén el control con compras impulsivas

Número de la suerte: 3

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El foco vuelve a ti y eso se nota. Tu forma de comunicar puede abrir puertas en el trabajo.

Color: Dorado

Amor: El cariño se expresa con gestos, no solo con palabras

Salud: Vigila el calor y protege la garganta

Dinero: Buena racha para cobrar lo que te deben

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Ordenar tu entorno te despeja la cabeza. Hoy la disciplina se convierte en una ventaja emocional.

Color: Azul petróleo

Amor: Conversación sincera que mejora el entendimiento

Salud: Revisa posturas y evita sobrecargas

Dinero: Planifica antes de invertir o firmar

Número de la suerte: 6

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Buscas equilibrio y hoy lo puedes negociar con inteligencia. Un detalle diplomático cambia el clima.

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Color: Rosa viejo

Amor: Se fortalecen los vínculos si hay escucha activa

Salud: Caminar te ayuda a reducir tensión

Dinero: Evita prometer más de lo que puedes cumplir

Número de la suerte: 10

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intensidad se transforma en estrategia. Si pones límites, todo fluye con menos resistencia.

Color: Negro azabache

Amor: Verdades a tiempo, sin herir

Salud: Cuida el estrés y mejora el sueño

Dinero: Revisión de contratos y condiciones

Número de la suerte: 15

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El día pide movimiento y decisiones valientes. La suerte acompaña cuando te atreves a preguntar.

Color: Turquesa

Amor: Planes con aire de aventura

Salud: Mantén el ritmo; hidrátate con regularidad

Dinero: Buen momento para explorar nuevas vías

Número de la suerte: 5

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La seriedad te sirve para avanzar con seguridad. Hoy es buen momento para cerrar asuntos pendientes.

Color: Gris carbón

Amor: Se aprecia el compromiso sostenido

Salud: Beneficia una rutina constante y ligera

Dinero: Controla una salida imprevista

Número de la suerte: 2

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu creatividad está especialmente encendida. Si la orientas, el trabajo se vuelve más fluido y productivo.

Color: Azul eléctrico

Amor: Habrá química si propones algo distinto

Salud: Reduce pantallas antes de dormir

Dinero: Ideas útiles para mejorar ingresos

Número de la suerte: 11

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Hoy tu sensibilidad ayuda a conectar, pero conviene proteger tu energía. Lo emocional se ordena con límites claros.

Color: Lila

Amor: Una conversación honesta acerca posturas

Salud: Repara tu descanso; el cuerpo lo agradecerá

Dinero: Evita deudas pequeñas que se acumulan

Número de la suerte: 8

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Consejo astral para hoy

El lunes se sostiene con una idea: elige una sola prioridad y dale atención completa. Entre la salud, el amor y el trabajo, lo que avances con coherencia te devolverá calma. Si algo se complica, respira, revisa y vuelve a empezar con una acción concreta.