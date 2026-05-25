Arranca el lunes 25 de mayo de 2026 con un cielo que favorece la claridad mental y la toma de decisiones prácticas. La energía del día invita a ordenar prioridades: lo que suma, se cuida; lo que distrae, se aparca.
En el plano emocional, se suavizan tensiones si se habla con calma. Y en el trabajo, la constancia gana puntos: una tarea bien acabada hoy puede ahorrar preocupaciones mañana.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Hoy te toca liderar con criterio y sin prisa. Si canalizas tu energía, habrá avances rápidos.
- Color: Rojo vivo
- Amor: Llamadas pendientes vuelven a cobrar sentido
- Salud: Buen día para estirar y recargar el cuerpo
- Dinero: Oportunidad para negociar condiciones
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad que buscas se construye con hábitos pequeños. Hoy es ideal para hacer cuentas y planificar.
- Color: Verde esmeralda
- Amor: Se valora la constancia más que las promesas
- Salud: Cuida la alimentación, especialmente por la tarde
- Dinero: Revisa gastos recurrentes para ajustar
- Número de la suerte: 4
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu mente va a toda velocidad, pero conviene aterrizar ideas. Una conversación breve puede desbloquear algo.
- Color: Amarillo mostaza
- Amor: Mensaje oportuno y tono ligero
- Salud: Atención a la ansiedad y al descanso
- Dinero: Puede llegar un ingreso extra por gestión
- Número de la suerte: 12
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Hoy tu intuición afina el rumbo. Si escuchas lo que sientes, tomarás la decisión correcta.
- Color: Blanco roto
- Amor: Reencuentros o acuerdos para pasar más tiempo juntos
- Salud: Benefician baños relajantes y buena hidratación
- Dinero: Mantén el control con compras impulsivas
- Número de la suerte: 3
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
El foco vuelve a ti y eso se nota. Tu forma de comunicar puede abrir puertas en el trabajo.
- Color: Dorado
- Amor: El cariño se expresa con gestos, no solo con palabras
- Salud: Vigila el calor y protege la garganta
- Dinero: Buena racha para cobrar lo que te deben
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Ordenar tu entorno te despeja la cabeza. Hoy la disciplina se convierte en una ventaja emocional.
- Color: Azul petróleo
- Amor: Conversación sincera que mejora el entendimiento
- Salud: Revisa posturas y evita sobrecargas
- Dinero: Planifica antes de invertir o firmar
- Número de la suerte: 6
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Buscas equilibrio y hoy lo puedes negociar con inteligencia. Un detalle diplomático cambia el clima.
- Color: Rosa viejo
- Amor: Se fortalecen los vínculos si hay escucha activa
- Salud: Caminar te ayuda a reducir tensión
- Dinero: Evita prometer más de lo que puedes cumplir
- Número de la suerte: 10
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu intensidad se transforma en estrategia. Si pones límites, todo fluye con menos resistencia.
- Color: Negro azabache
- Amor: Verdades a tiempo, sin herir
- Salud: Cuida el estrés y mejora el sueño
- Dinero: Revisión de contratos y condiciones
- Número de la suerte: 15
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El día pide movimiento y decisiones valientes. La suerte acompaña cuando te atreves a preguntar.
- Color: Turquesa
- Amor: Planes con aire de aventura
- Salud: Mantén el ritmo; hidrátate con regularidad
- Dinero: Buen momento para explorar nuevas vías
- Número de la suerte: 5
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La seriedad te sirve para avanzar con seguridad. Hoy es buen momento para cerrar asuntos pendientes.
- Color: Gris carbón
- Amor: Se aprecia el compromiso sostenido
- Salud: Beneficia una rutina constante y ligera
- Dinero: Controla una salida imprevista
- Número de la suerte: 2
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Tu creatividad está especialmente encendida. Si la orientas, el trabajo se vuelve más fluido y productivo.
- Color: Azul eléctrico
- Amor: Habrá química si propones algo distinto
- Salud: Reduce pantallas antes de dormir
- Dinero: Ideas útiles para mejorar ingresos
- Número de la suerte: 11
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Hoy tu sensibilidad ayuda a conectar, pero conviene proteger tu energía. Lo emocional se ordena con límites claros.
- Color: Lila
- Amor: Una conversación honesta acerca posturas
- Salud: Repara tu descanso; el cuerpo lo agradecerá
- Dinero: Evita deudas pequeñas que se acumulan
- Número de la suerte: 8
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Consejo astral para hoy
El lunes se sostiene con una idea: elige una sola prioridad y dale atención completa. Entre la salud, el amor y el trabajo, lo que avances con coherencia te devolverá calma. Si algo se complica, respira, revisa y vuelve a empezar con una acción concreta.