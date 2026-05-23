El santoral católico celebra hoy, 24 de mayo, a San Mánahen, con un rasgo claramente ligado a la vida monástica y a la oración. La conmemoración de este día invita a fijarse en cómo se santificaba el tiempo en los antiguos retiros del Oriente cristiano.

Este domingo del mes de mayo llega dentro de la vida ordinaria del año, y la Iglesia utiliza la jornada para presentar figuras de monjes y ascetas cuya relevancia está en su constancia. Junto a San Mánahen, se recuerdan otros santos y beatos con acentos muy distintos: desde el rigor ascético hasta el servicio pastoral y la fidelidad en el ministerio.

San Mánahen (24 de mayo)

La tradición hagiográfica sitúa a San Mánahen en el mundo de los monjes que, en el Oriente, convirtieron la búsqueda de Dios en una práctica cotidiana. En este tipo de figuras, el dato biográfico suele llegar de forma fragmentaria a través de los menologios y recopilaciones cristianas, pero el foco permanece: vida retirada, disciplina y oración perseverante.

Su conmemoración el 24 de mayo se entiende como un recordatorio de que la santidad no dependía tanto del protagonismo externo cuanto de la fidelidad diaria. En el ámbito monástico, esa fidelidad se expresaba con hábitos concretos: el silencio interior, la vigilancia espiritual y la constancia en el trabajo y la oración.

El legado espiritual asociado a San Mánahen se resume en la idea de que la santidad crece en lo perseverante. Por eso, en la devoción popular y en la lectura cristiana de estos días, su figura suele relacionarse con la vida eremítica y el empeño por permanecer firme ante las distracciones.

Si hoy buscas una referencia histórica para meditar, San Mánahen funciona como contrapunto: la santidad aparece vinculada al ritmo monástico, al dominio de uno mismo y a la búsqueda de Dios en la quietud.

Otros santos que se celebran el 24 de mayo

San Sérvulo de Trieste : presbítero con fama de guía espiritual en Trieste , reconocido por su vida de santidad.

: presbítero con fama de guía espiritual en , reconocido por su vida de santidad. San Simeón Estilita el Joven : asceta estilita , ejemplo de penitencia en su modalidad eremítica.

: asceta , ejemplo de penitencia en su modalidad eremítica. San Vicente de Lérins : monje y figura vinculada al ambiente monástico de Lérins , relacionado con la tradición de vida regular.

: monje y figura vinculada al ambiente monástico de , relacionado con la tradición de vida regular. San Zoelo de Listra : cristiano recordado entre los santos de tradición apostólica, asociado a Listra .

: cristiano recordado entre los santos de tradición apostólica, asociado a . Beato Felipe de Piacenza : beato cuya memoria se conserva por su testimonio cristiano en Piacenza .

: beato cuya memoria se conserva por su testimonio cristiano en . Beato Juan de Prado : beato recordado por su fidelidad en la vida cristiana, transmitida en la tradición hagiográfica.

: beato recordado por su fidelidad en la vida cristiana, transmitida en la tradición hagiográfica. Beato Luis Ceferino Moreau: beato vinculado al servicio educativo y pastoral, conocido por su obra en el ámbito eclesial.

Significado litúrgico y tradiciones del 24 de mayo

En muchas comunidades, el 24 de mayo se aprovecha para rezar con especial atención por las vocaciones monásticas y por quienes viven el compromiso ascético. Además, es habitual encontrar en calendarios locales la costumbre de leer breves noticias del día antes de la misa o de la oración de la tarde, especialmente cuando el santoral incluye monjes y ascetas como San Mánahen o San Simeón Estilita el Joven. Este modo de celebrar ayuda a aterrizar la jornada: no solo se recuerda un nombre, sino el tipo de vida que esa memoria sugiere—disciplina, oración y fidelidad.