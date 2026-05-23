La gala 6 del programa de Antena 3 firma una noche de gran nivel musical con el impacto de J Kbello como Lady Gaga y la confirmación de Cristina Castaño en el podio

El plató de ‘Tu cara me suena’ ha vuelto a albergar una noche de alta competitividad y talento en Antena 3. La sexta gala del concurso de imitaciones producido por Gestmusic se ha saldado con una ajustada clasificación y actuaciones de notable factura, consolidando el gran estado de forma de los principales aspirantes de la edición. La victoria de la velada ha correspondido a María Parrado, cuya imitación de Rosalía interpretando el tema La Perla ha conquistado la unanimidad de los jueces y los asistentes, estrechando las distancias en la parte más alta de la tabla clasificatoria general.

El icónico confesionario de la gira ‘Lux Tour’

El momento cumbre de la gala se ha producido tras la actuación de María Parrado. El espacio conducido por Manel Fuentes ha aprovechado la coincidencia en el repertorio de la noche para recrear el célebre confesionario que la artista catalana incluyó en los conciertos de su gira ‘Lux Tour’. Ello ha propiciado un singular encuentro en el escenario con el cómico Aníbal Gómez, encargado en esta entrega de encarnar a C. Tangana con la canción Llorando en la limo.

Durante la parodia, Parrado adoptó los dejes lingüísticos de la intérprete original para interpelar a su compañero: «Antón, no sé qué haces aquí. No sé qué preguntarte y no me apetece, de hecho». Por su parte, la réplica humorística del personaje de Tangana se ha disculpado señalando que «la relación estaba de puta madre, pero es que esta chica cocina muy bien y me estaba cebando como en Hansel y Gretel. Lo siento, Rosi».

La solvencia de la actuación le ha valido a María Parrado la máxima puntuación posible, logrando un pleno de 12 puntos tanto del jurado como del público presente en el plató. Con un total de 24 puntos en la gala, la artista ha cerrado la emisión repitiendo su puesta en escena frente al clon de su expareja de ficción.

J Kbello impacta en la piel de Lady Gaga

La segunda posición en el orden de la gala ha sido para J Kbello, quien ha protagonizado uno de los números más comentados de la velada al asumir el rol de Lady Gaga con el sencillo Abracadabra. El despliegue físico y vocal del concursante andaluz ha recibido el aplauso unánime de la mesa de votación. Àngel Llàcer ha mostrado su admiración de manera explícita durante la valoración: «¿Qué se hace después de ver esto? ¿Dónde podemos llegar? Te agradezco que existas, agradezco tu existencia. Cómo has trabajado, cómo te has esforzado, cantando y bailando… No sé qué decir». Tras sumar 11 puntos del jurado y otros 11 del público, J Kbello ha alcanzado la segunda plaza con 22 puntos.

El tercer puesto ha correspondido a Cristina Castaño, quien consolida su papel como una de las figuras destacadas del curso tras vencer en la entrega anterior. La actriz ha obtenido la medalla de bronce de la gala gracias a una cuidada y elegante recreación de Pocahontas a través de la pieza Colores en el viento, favorecida por el trabajo de realización y escenografía del formato. Castaño sumó 19 puntos definitivos tras obtener 10 de los jueces y 9 de los espectadores. Con estos marcadores, Parrado (126 puntos), J Kbello (123 puntos) y Cristina Castaño (115 puntos) se sitúan al frente de la clasificación general con un margen de apenas 11 puntos entre sí.

Del beso de Britney Spears al esfuerzo de Sole Giménez

El resto de la noche ha deparado registros muy diversos. Leonor Lavado ha firmado su actuación más destacada hasta la fecha reencarnando a Estrellita Castro con Mi jaca, mientras que el argentino Martín Savi ha afrontado un cometido más clásico al interpretar Un beso y una flor de Nino Bravo. En el plano lúdico, Jesulín de Ubrique ha rememorado el universo cinematográfico de Torrente —saga en la que participó en la realidad— entonando el clásico Apatrullando la ciudad de El Fary.

Por su parte, Paula Koops ha llevado a cabo una compleja puesta en escena en la piel de Britney Spears emulando el recordado beso acontecido en los premios MTV VMAs. La coreografía ha contado con el respaldo de Mar Lucas como Madonna y de Nerea Rodríguez en el papel de Christina Aguilera.

La nota de tenacidad de la gala la ha puesto Sole Giménez. El presentador Manel Fuentes ha revelado tras la actuación que la cantante ha defendido el tema Mi buen amor de Mon Laferte afectada por un proceso gripal. Pese a las limitaciones vocales derivadas de la dolencia, el jurado ha reconocido de manera unánime el esfuerzo de la intérprete.

La velada ha contado asimismo con la participación de Nando Escribano, colaborador del programa televisivo Espejo Público, quien ha acudido en calidad de invitado para encarnar a Olly Murs con la canción Troublemaker. Su intervención ha agradado de tal modo a los componentes del jurado que estos han solicitado formalmente su incorporación de cara a la decimocuarta edición del formato.

Clasificaciones y puntuaciones de la Gala 6

Voto del jurado

María Parrado: 48 puntos (conversión a 12)

J Kbello: 42 puntos (conversión a 11)

Cristina Castaño: 37 puntos (conversión a 10)

Martín Savi: 35 puntos (conversión a 9)

Leonor Lavado: 34 puntos (conversión a 8)

Aníbal Gómez: 29 puntos (conversión a 7)

Sole Giménez: 26 puntos (conversión a 6)

Paula Koops: 31 puntos (conversión a 5)

Jesulín de Ubrique: 17 puntos (conversión a 4)

Voto del público

María Parrado: 12 puntos

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J Kbello: 11 puntos

Martín Savi: 10 puntos

Cristina Castaño: 9 puntos

Sole Giménez: 8 puntos

Paula Koops: 7 puntos

Leonor Lavado: 6 puntos

Aníbal Gómez: 5 puntos

Jesulín de Ubrique: 4 puntos

Clasificación definitiva de la gala

1 María Parrado: 24 puntos

2 J Kbello: 22 puntos

3 Cristina Castaño: 19 puntos

4 Martín Savi: 19 puntos

5 Leonor Lavado: 14 puntos

6 Sole Giménez: 14 puntos

7 Aníbal Gómez: 12 puntos

8 Paula Koops: 12 puntos

9 Jesulín de Ubrique: 8 puntos

Clasificación general acumulada

1 María Parrado: 126 puntos

2 J Kbello: 123 puntos

3 Cristina Castaño: 115 puntos

4 Martín Savi: 101 puntos

5 Paula Koops: 96 puntos

6 Sole Giménez: 93 puntos

7 Jesulín de Ubrique: 77 puntos

8 Aníbal Gómez: 70 puntos

9 Leonor Lavado: 63 puntos

El pulsador dictamina los retos de la Gala 7

Antes de concluir la emisión con la repetición del número ganador de María Parrado, los participantes se han sometido al dictamen del pulsador para determinar las asignaciones de la séptima entrega. En esta ocasión, el mecanismo ha presentado tres casillas de carácter especial.

A través de la opción ‘Te lo regalo’, Martín Savi ha traspasado la imitación del cantante mexicano Vicente Fernández a Aníbal Gómez, obteniendo el argentino en su segunda oportunidad el papel de Adele. Mediante la casilla ‘Pide un deseo’, J Kbello ha visto cumplido su propósito de afrontar una pieza teatral, siéndole adjudicado el musical de ‘El Rey León’. Por último, la fórmula ‘Original y Copia’ propiciará que Jesulín de Ubrique interprete un tema de la banda madrileña La Unión en compañía de su vocalista original, Rafa Sánchez.

El cuadro completo de emparejamientos para la próxima semana queda configurado de la siguiente manera:

Jesulín de Ubrique: La Unión (Original y Copia con Rafa Sánchez)

Paula Koops: Carmen Sevilla

Aníbal Gómez: Vicente Fernández

Sole Giménez: Mari Trini

Leonor Lavado: Spagna

Martín Savi: Adele

Cristina Castaño: Dulce Pontes

J Kbello: Musical de ‘El Rey León’

María Parrado: Ariana Grande