El precio de la luz para el lunes 25 de mayo de 2026 se sitúa en un promedio de 0,1270 €/kWh. La jornada, según los datos disponibles, deja una clara oportunidad de ahorro en el mediodía, mientras que la noche concentra el coste más alto.

Con un semáforo AMARILLO 🟡, el mensaje para casa es sencillo: ajusta el consumo a las franjas más favorables y retrasa lo prescindible cuando el precio se dispara. Especial atención a la franja más cara, porque marca el pico del día.

Horas clave para ahorrar: la franja más barata y el pico a evitar

La hora más barata del día es 14:00 – 15:00 h, con 0,0715 €/kWh. Es, por tanto, un buen momento para programar el funcionamiento de electrodomésticos que puedas mover a esa ventana, como lavadora o lavavajillas.

En el lado contrario, el precio más caro llega entre 21:00 – 22:00 h, con 0,2699 €/kWh. Si tienes margen, intenta concentrar en horas más baratas la parte del consumo que no sea inmediata (por ejemplo, tareas domésticas o recargas programables).

Como referencia del conjunto del día, la franja más económica se ubica en torno a 0,07 €/kWh, un nivel que conviene aprovechar siempre que el calendario lo permita.

Evolución del precio por tramos: cómo se mueve la jornada

Madrugada (00:00 – 06:00): arranca con precios en el entorno de los 0,0832 a 0,0937 €/kWh, con una primera parte relativamente contenida que puede favorecer un consumo estable si lo necesitas.

Mañana (06:00 – 12:00): tras un inicio algo más caro, aparece una zona de precios más altos en torno a la franja central de la mañana, con valores cercanos a 0,138 €/kWh en varios tramos, lo que invita a no concentrar ahí consumos intensivos si puedes evitarlos.

Tarde (13:00 – 19:00): la tendencia mejora con el salto claro hacia el 14:00 – 15:00 h (la hora más barata del día). Después, el precio se mantiene en niveles relativamente moderados hasta que vuelve a subir más tarde.

PUBLICIDAD

Noche (20:00 – 24:00): es la etapa más cara. Desde 20:00 – 21:00 h el coste aumenta y el pico máximo se alcanza en 21:00 – 22:00 h (0,2699 €/kWh). A partir de ahí, el precio baja, pero la noche sigue siendo el tramo en el que más conviene minimizar el consumo no urgente.

Precio de la luz por horas (lunes 25/05/2026)