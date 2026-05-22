El santoral católico celebra hoy, 23 de mayo, a San Desiderio de Langres, obispo y figura venerada en la Galia. Su memoria se mantiene viva en la tradición local, unida a la historia de la diócesis de Langres.

Este sábado, el calendario litúrgico se sitúa fuera de grandes solemnidades fijas del año y deja espacio para recordar a los santos vinculados a la predicación, el servicio pastoral y el testimonio. Entre las conmemoraciones del 23 de mayo aparecen también mártires y beatos de épocas muy diversas, desde los primeros siglos hasta el siglo XX.

San Desiderio de Langres

Desiderio es recordado como obispo de Langres, una sede del antiguo territorio galo. En la hagiografía y en la devoción posterior, se le atribuye el cuidado pastoral de su comunidad y la defensa de la fe frente a las tensiones históricas del tiempo en que vivió.

El 23 de mayo se conserva como fecha tradicional de su conmemoración. En estas celebraciones, la Iglesia remarca no solo el recuerdo de una persona santa, sino también el valor del ministerio episcopal: enseñar, acompañar y sostener la vida cristiana del pueblo.

Más allá de anécdotas concretas, el legado espiritual de San Desiderio de Langres se expresa en la constancia: una manera de entender el Evangelio que pasa por el gobierno de la diócesis, la atención a los fieles y el respeto por la tradición eclesial.

Para quienes siguen el santoral, su nombre funciona como un punto de encuentro entre la historia local de Langres y la práctica devocional de acudir a los santos que representan la fidelidad del obispo en su misión.

Otros santos que se celebran el 23 de mayo

San Basileo de España : santo vinculado a la tradición hispana, recordado en las conmemoraciones del día.

: santo vinculado a la tradición hispana, recordado en las conmemoraciones del día. San Epitafio de España : figura venerada en el santoral español del 23 de mayo .

: figura venerada en el santoral español del . Santa Juana Antida Thouret : fundadora, asociada a la vida religiosa y la caridad.

: fundadora, asociada a la vida religiosa y la caridad. Santa Mayota : mártir o santa de tradición antigua, recordada en el santoral de este día.

: mártir o santa de tradición antigua, recordada en el santoral de este día. San Eusebio : santo con memoria litúrgica propia en las conmemoraciones del 23 de mayo .

: santo con memoria litúrgica propia en las conmemoraciones del . San Efebo de Nápoles : venerado en Nápoles, con recuerdo propio dentro del santoral.

: venerado en Nápoles, con recuerdo propio dentro del santoral. San Eutiquio de Nursia : santo relacionado con Nursia en las listas del día.

: santo relacionado con en las listas del día. San Guiberto : santo cuya memoria se mantiene en la tradición de las conmemoraciones.

: santo cuya memoria se mantiene en la tradición de las conmemoraciones. San Hilarión Jugskie : venerado como santo en la tradición eclesial.

: venerado como santo en la tradición eclesial. San Doroteo : recordado con su memoria en el santoral del 23 de mayo .

: recordado con su memoria en el santoral del . San Honorato de Subiaco : asociado a Subiaco en la memoria de santos.

: asociado a en la memoria de santos. San Juan Bautista de Rossi : santo italiano conocido por su labor pastoral y caritativa.

: santo italiano conocido por su labor pastoral y caritativa. San Miguel de Sinada : santo venerado en la tradición de Sinada .

: santo venerado en la tradición de . San Siagrio de Niza : memoria vinculada a Niza en el santoral.

: memoria vinculada a en el santoral. San Spes de Nursia : santa o mártir de tradición local ligada a Nursia .

: santa o mártir de tradición local ligada a . San Lucio de África : mártir o santo africano recordado en este día.

: mártir o santo africano recordado en este día. San Lucio de Cartago : venerado en Cartago , con memoria propia.

: venerado en , con memoria propia. San Donaciano de Cartago : santo cartaginés recordado en el santoral.

: santo cartaginés recordado en el santoral. San Julián de África : figura africana venerada por su memoria en la Iglesia.

: figura africana venerada por su memoria en la Iglesia. San Sul : santo mencionado en las conmemoraciones del 23 de mayo .

: santo mencionado en las conmemoraciones del . San Mercurial : memoria de santidad recogida en el santoral del día.

: memoria de santidad recogida en el santoral del día. San Víctor de Cartago : santo de Cartago en la tradición de este día.

: santo de en la tradición de este día. San Poncio : santo recordado en las listas litúrgicas del 23 de mayo .

: santo recordado en las listas litúrgicas del . San Montano de Cartago : santo cartaginés venerado en la conmemoración del día.

: santo cartaginés venerado en la conmemoración del día. Santa Almerinda de África : santa africana recordada hoy.

: santa africana recordada hoy. 20 compañeros Mártires : mártires en grupo, con memoria ligada al testimonio de la persecución.

: en grupo, con memoria ligada al testimonio de la persecución. Santa Eufrosina : santa recordada por su memoria en el santoral del 23 de mayo .

: santa recordada por su memoria en el santoral del . Beato José Kurzawa : beato polaco asociado a la historia de la Iglesia y su testimonio.

: beato polaco asociado a la historia de la Iglesia y su testimonio. Beato Vicente Matuszewski : beato recordado por su vida cristiana y fidelidad.

: beato recordado por su vida cristiana y fidelidad. Beata María Crociffisa del Divino Amor : beata asociada a la vida espiritual y a la entrega al amor de Dios.

: beata asociada a la vida espiritual y a la entrega al amor de Dios. Beata Humiliada Vallembrosa : beata recordada en las conmemoraciones del día.

: beata recordada en las conmemoraciones del día. Santos Mártires de Capadocia : mártires vinculados a la persecución, con memoria en el santoral.

: mártires vinculados a la persecución, con memoria en el santoral. Santos Mártires de Mesopotamia : mártires durante la persecución de Maximiliano Galerio .

: mártires durante la persecución de . Santos Mártires de Cartago : mártires cartagineses recordados hoy.

: mártires cartagineses recordados hoy. Beato Óscar Romero: primer arzobispo mártir de América, asesinado en 1980 durante una misa en El Salvador; beatificado por el papa Francisco el 23 de mayo de 2015.

Significado litúrgico del 23 de mayo

El 23 de mayo une memorias de obispos, mártires y beatos que testimonian la fe en contextos muy distintos. En el mismo día se recuerda a San Desiderio de Langres y, entre otros, a los mártires asociados a persecuciones como la de Maximiliano Galerio, además del testimonio del Beato Óscar Romero en el siglo XX.