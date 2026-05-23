El creador de contenido Jordi Ferrandez comparte un vídeo viral en redes sociales donde critica la falta de espacio y la incomodidad en un área considerada «premium» durante el espectáculo musical

El concierto del artista puertorriqueño Bad Bunny en Barcelona, consolidado como uno de los eventos musicales más esperados del año, ha generado una notable repercusión en las plataformas digitales debido a las quejas de algunos de los espectadores. Miles de personas se dieron cita en la capital catalana para presenciar el espectáculo del cantante, quien ofrece únicamente dos funciones en la ciudad antes de trasladar su gira de conciertos hacia Madrid. Sin embargo, la experiencia de una parte del público no se correspondió con las expectativas generadas, especialmente en los sectores de mayor coste económico.

El creador de contenido Jordi Ferrandez se ha convertido en el centro de atención en las redes sociales tras difundir un documento audiovisual grabado desde el interior de la zona VIP 4 del recinto. En dicho material, el afectado expone de manera directa la falta de espacio físico y la acusada sensación de agobio que, conforme a su testimonio, experimentaron numerosos de los allí congregados, cuestionando la organización y el aforo dispuesto para las entradas de categoría preferente.

Críticas por las condiciones del espacio y el elevado precio de los pases

El malestar expresado por Ferrandez se fundamenta en la desproporción entre el desembolso financiero realizado y los servicios de movilidad recibidos. «Para que veáis el panorama. 500 euros de entrada y no podemos movernos», manifiesta el creador de contenido al inicio de su grabación, en la que se le observa rodeado por una densa multitud e inmovilizado entre los asistentes. A pesar de recalcar su agrado por la propuesta musical del artista, el afectado incide en que el escenario de masificación impedía un desarrollo normalizado de la velada.

«Está sonando Bad Bunny ahí, me encanta, pero no puedo moverme, no puedo bailar, no puedo hacer literalmente nada. ¡Es que no tiene sentido!», detalla visiblemente afectado mientras registra las condiciones del entorno que le rodeaba. Las imágenes obtenidas en el sector VIP 4 sumaron rápidamente una amplia difusión en los canales digitales, motivando cientos de comentarios por parte de usuarios que censuraron de forma explícita la aglomeración de personas en áreas exclusivas de los macroconciertos. Las críticas se centraron en el coste de 500 euros del billete y en el hecho de que una prestación catalogada como «premium» derivara en una situación incómoda para los usuarios.

Con el transcurso de las horas, el propio Ferrandez constató una modificación en las condiciones de la estancia. En piezas audiovisuales publicadas con posterioridad en su perfil oficial, se constata que el área VIP terminó por despejarse de forma parcial, circunstancia que facilitó un mayor margen de movilidad y un ambiente más desahogado entre el público presente.

Presencia de futbolistas del FC Barcelona y personalidades públicas

La ubicación específica desde la que se emitieron las quejas sirvió de igual modo para atestiguar la asistencia de diversas figuras públicas de la actualidad deportiva y social al concierto de la capital catalana. Desde ese emplazamiento, el creador de contenido captó la presencia del futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal, quien acudió en compañía de la influencer Inés García, configurando una de las apariciones públicas con mayor repercusión de la semana.

PUBLICIDAD

La representación de la plantilla del conjunto azulgrana no se limitó a este jugador, ya que el evento musical congregó a una amplia delegación del primer equipo del FC Barcelona. Entre los asistentes detectados en las instalaciones destacaron Robert Lewandowski, Dani Olmo, Gavi, Alejandro Balde y Ferran Torres, acudiendo varios de ellos en compañía de sus respectivas parejas. Más allá de los incidentes puntuales reseñados por la masificación inicial en los sectores preferentes, la gira de Bad Bunny se mantiene como uno de los grandes fenómenos de la industria musical en España, manteniendo la atención de miles de seguidores ante las próximas actuaciones programadas en Madrid.