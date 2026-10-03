Sábado, 3 de octubre de 2026: prioriza la gestión práctica y el descanso para evitar fricciones en Ceuta.

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Un cambio corto en la mañana puede ahorrar problemas el resto del día. Salud, amor y trabajo mejoran con constancia y decisiones mesuradas.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Canaliza la energía en tareas concretas; en el trabajo, la iniciativa rinde si se aplica con método.

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Color: rojo

Amor: conversación breve y sincera

Salud: vigila la tensión acumulada

Dinero: mejor decisión con revisión previa

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu estabilidad avanza si mantienes el enfoque en lo que depende de ti; en Ceuta, los planes tranquilos encajan bien.

Color: verde

Amor: gesto atento que no pasa desapercibido

Salud: descanso regular para recuperar

Dinero: contención sin renunciar a lo esencial

Número de la suerte: 4

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Mueveos con información clara; si hay que negociar, plantea preguntas concretas.

Color: amarillo

Amor: afinidad que se nota en el día a día

Salud: ojo con excesos de estimulación

Dinero: oportunidades que requieren comparar

Número de la suerte: 11

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Vuelve a lo importante: una tarea pendiente puede resolverse si la abordas sin rodeos.

Color: blanco

Amor: protección emocional sin sobrecargar

Salud: cuida la rutina de sueño

Dinero: orden en pagos y compromisos

Número de la suerte: 2

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Destaca con responsabilidad: si lideras, plantea objetivos realistas y medibles.

Color: naranja

Amor: claridad en expectativas

Salud: energía estable si hidratas bien

Dinero: evita decisiones impulsivas

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La precisión mejora el ritmo; cierra asuntos laborales con la documentación al día.

Color: azul marino

Amor: detalle práctico para reconectar

Salud: atención a digestión y hábitos

Dinero: revisión de gastos pequeños

Número de la suerte: 6

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Aprovecha la oportunidad para mejorar acuerdos; en Ceuta, una conversación bien llevada ahorra tiempo en planes familiares o de trabajo.

Color: rosa

Amor: armonía que llega por la vía del diálogo

Salud: equilibrio entre actividad y pausa

Dinero: ordena antes de invertir

Número de la suerte: 5

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Convierte la intensidad en resultados priorizando una sola tarea; evita discusiones por formas.

Color: negro

Amor: sinceridad, sin pruebas innecesarias

Salud: controla el estrés sostenido

Dinero: planifica para no improvisar

Número de la suerte: 3

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Decisiones con visión de futuro; lo que aprendas hoy puede ser útil en semanas próximas.

Color: morado

Amor: ganas de planear juntos

Salud: movimiento suave para descargar

Dinero: acierta si sigues una estrategia

Número de la suerte: 10

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Avanza paso a paso: las tareas que dan estructura suman hoy y generan confianza.

Color: gris

Amor: constancia que construye

Salud: revisa posturas y cargas

Dinero: disciplina con margen de seguridad

Número de la suerte: 8

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu mente encuentra soluciones; aprovecha para ordenar mensajes y responder con tiempo.

Color: turquesa

Amor: libertad y acuerdos claros

Salud: cuida el descanso mental

Dinero: creatividad, pero con control

Número de la suerte: 1

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición sirve para decisiones pequeñas; un ajuste en el plan puede evitar retrasos.

Color: azul

Amor: sensibilidad que se agradece

Salud: hidrátate y protege el ritmo

Dinero: evita compras para “compensar”

Número de la suerte: 12

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Consejo astral para hoy

Elige una prioridad útil, mejora un hábito de salud y comunica con claridad; en Ceuta, ese orden suele facilitar los planes del día.

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