Sábado, 3 de octubre de 2026: prioriza la gestión práctica y el descanso para evitar fricciones en Ceuta.
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Un cambio corto en la mañana puede ahorrar problemas el resto del día. Salud, amor y trabajo mejoran con constancia y decisiones mesuradas.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Canaliza la energía en tareas concretas; en el trabajo, la iniciativa rinde si se aplica con método.
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- Color: rojo
- Amor: conversación breve y sincera
- Salud: vigila la tensión acumulada
- Dinero: mejor decisión con revisión previa
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Tu estabilidad avanza si mantienes el enfoque en lo que depende de ti; en Ceuta, los planes tranquilos encajan bien.
- Color: verde
- Amor: gesto atento que no pasa desapercibido
- Salud: descanso regular para recuperar
- Dinero: contención sin renunciar a lo esencial
- Número de la suerte: 4
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Mueveos con información clara; si hay que negociar, plantea preguntas concretas.
- Color: amarillo
- Amor: afinidad que se nota en el día a día
- Salud: ojo con excesos de estimulación
- Dinero: oportunidades que requieren comparar
- Número de la suerte: 11
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Vuelve a lo importante: una tarea pendiente puede resolverse si la abordas sin rodeos.
- Color: blanco
- Amor: protección emocional sin sobrecargar
- Salud: cuida la rutina de sueño
- Dinero: orden en pagos y compromisos
- Número de la suerte: 2
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Destaca con responsabilidad: si lideras, plantea objetivos realistas y medibles.
- Color: naranja
- Amor: claridad en expectativas
- Salud: energía estable si hidratas bien
- Dinero: evita decisiones impulsivas
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La precisión mejora el ritmo; cierra asuntos laborales con la documentación al día.
- Color: azul marino
- Amor: detalle práctico para reconectar
- Salud: atención a digestión y hábitos
- Dinero: revisión de gastos pequeños
- Número de la suerte: 6
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Aprovecha la oportunidad para mejorar acuerdos; en Ceuta, una conversación bien llevada ahorra tiempo en planes familiares o de trabajo.
- Color: rosa
- Amor: armonía que llega por la vía del diálogo
- Salud: equilibrio entre actividad y pausa
- Dinero: ordena antes de invertir
- Número de la suerte: 5
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Convierte la intensidad en resultados priorizando una sola tarea; evita discusiones por formas.
- Color: negro
- Amor: sinceridad, sin pruebas innecesarias
- Salud: controla el estrés sostenido
- Dinero: planifica para no improvisar
- Número de la suerte: 3
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Decisiones con visión de futuro; lo que aprendas hoy puede ser útil en semanas próximas.
- Color: morado
- Amor: ganas de planear juntos
- Salud: movimiento suave para descargar
- Dinero: acierta si sigues una estrategia
- Número de la suerte: 10
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Avanza paso a paso: las tareas que dan estructura suman hoy y generan confianza.
- Color: gris
- Amor: constancia que construye
- Salud: revisa posturas y cargas
- Dinero: disciplina con margen de seguridad
- Número de la suerte: 8
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Tu mente encuentra soluciones; aprovecha para ordenar mensajes y responder con tiempo.
- Color: turquesa
- Amor: libertad y acuerdos claros
- Salud: cuida el descanso mental
- Dinero: creatividad, pero con control
- Número de la suerte: 1
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La intuición sirve para decisiones pequeñas; un ajuste en el plan puede evitar retrasos.
- Color: azul
- Amor: sensibilidad que se agradece
- Salud: hidrátate y protege el ritmo
- Dinero: evita compras para “compensar”
- Número de la suerte: 12
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Consejo astral para hoy
Elige una prioridad útil, mejora un hábito de salud y comunica con claridad; en Ceuta, ese orden suele facilitar los planes del día.