3 de octubre: San Francisco de Borja (f. 1572), presbítero y noble español, tercero en liderar la Compañía de Jesús.
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Francisco de Borja abandonó la vida cortesana para ingresar en la Compañía de Jesús; su dirección ayudó a consolidar la estructura y la proyección apostólica de la orden en el siglo XVI.
San Francisco de Borja (f. 1572)
Las fuentes hagiográficas recogen que San Francisco de Borja pasó de la corte a la vida religiosa y llegó a ser tercer superior general de la Compañía de Jesús. Su biografía se sitúa en el contexto de la Reforma católica del siglo XVI y en la expansión misionera y formativa propia del carisma ignaciano.
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El santoral fija su conmemoración el 3 de octubre y asocia su legado a la coherencia entre decisiones personales y servicio religioso. El dato de su fallecimiento en 1572 se mantiene en los listados tradicionales.
Otros santos que se celebran el 3 de octubre
- San Dionisio Areopagita (s. I): obispo; convertido al cristianismo tras escuchar a san Pablo en el Areópago, venerado como primer obispo de Atenas.
- Santa Cándida de Roma: mártir cristiana; venerada en Roma, vinculada al cementerio de Ponciano en la vía Portuense.
- Santos Fausto, Cayo, Pedro, Pablo, Eusebio, Querimón y Lucio de Alejandría (s. III): mártires y confesores; cristianos de Alejandría que padecieron persecuciones por su fe.
- San Hesiquio de Palestina (s. IV): monje, con tradición asociada a la vida monástica en Palestina.
- San Maximiano de Bagai (f. 410): obispo y confesor; obispo de Bagai (en la actual Argelia) con persecuciones y torturas por defender la fe.
- San Cipriano de Toulon (f. 543): obispo; discípulo de san Cesáreo de Arlés, participante en concilios y defensor de la doctrina católica sobre la gracia.
- Santos Ewaldo el Negro y Ewaldo el Blanco (f. 695): presbíteros y mártires; sacerdotes de origen inglés, ligados a la evangelización.
- Beato Otón de Metten (f. 802): abad; fundador y primer abad del monasterio de Metten (Baviera, actual Alemania).
- San Virila de Navarra (f. 950): abad; abad del monasterio de Leyre, venerado tradicionalmente en Navarra.
- San Gerardo de Namur (f. 959): abad; fundador y primer abad del monasterio de Brogne, impulsó la renovación de la disciplina monástica en Flandes y Lotaringia.
- Beato Adelgoto de Chur (f. 1160): obispo; discípulo de san Bernardo de Claraval y promotor de la disciplina monástica.
- Beato Crescencio García Pobo (f. 1936): presbítero y mártir; sacerdote español martirizado en Madrid durante la persecución religiosa de 1936.
- Beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve (f. 1989): obispo y mártir; obispo colombiano de Arauca, asesinado en 1989 durante una visita pastoral.
Significado litúrgico y devociones en Ceuta para el 3 de octubre
En Ceuta, la celebración litúrgica del 3 de octubre se integra en el calendario de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, cuya sede en la ciudad es la Catedral de Ceuta.
Las conmemoraciones locales suelen centrarse en misas y lecturas del santoral que recuerdan tanto a San Francisco de Borja como a los mártires y obispos que figuran en la lista del día. Según el santoral católico, estas efemérides se utilizan para orar por las vocaciones y para recordar la vida consagrada y la historia eclesial.