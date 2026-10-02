3 de octubre: San Francisco de Borja (f. 1572), presbítero y noble español, tercero en liderar la Compañía de Jesús.

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Francisco de Borja abandonó la vida cortesana para ingresar en la Compañía de Jesús; su dirección ayudó a consolidar la estructura y la proyección apostólica de la orden en el siglo XVI.

San Francisco de Borja (f. 1572)

Las fuentes hagiográficas recogen que San Francisco de Borja pasó de la corte a la vida religiosa y llegó a ser tercer superior general de la Compañía de Jesús. Su biografía se sitúa en el contexto de la Reforma católica del siglo XVI y en la expansión misionera y formativa propia del carisma ignaciano.

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El santoral fija su conmemoración el 3 de octubre y asocia su legado a la coherencia entre decisiones personales y servicio religioso. El dato de su fallecimiento en 1572 se mantiene en los listados tradicionales.

Otros santos que se celebran el 3 de octubre

San Dionisio Areopagita (s. I): obispo; convertido al cristianismo tras escuchar a san Pablo en el Areópago , venerado como primer obispo de Atenas .

(s. I): obispo; convertido al cristianismo tras escuchar a en el , venerado como primer obispo de . Santa Cándida de Roma : mártir cristiana; venerada en Roma, vinculada al cementerio de Ponciano en la vía Portuense .

: mártir cristiana; venerada en Roma, vinculada al cementerio de en la . Santos Fausto, Cayo, Pedro, Pablo, Eusebio, Querimón y Lucio de Alejandría (s. III): mártires y confesores; cristianos de Alejandría que padecieron persecuciones por su fe.

(s. III): mártires y confesores; cristianos de que padecieron persecuciones por su fe. San Hesiquio de Palestina (s. IV): monje, con tradición asociada a la vida monástica en Palestina.

(s. IV): monje, con tradición asociada a la vida monástica en Palestina. San Maximiano de Bagai (f. 410): obispo y confesor; obispo de Bagai (en la actual Argelia) con persecuciones y torturas por defender la fe.

(f. 410): obispo y confesor; obispo de (en la actual Argelia) con persecuciones y torturas por defender la fe. San Cipriano de Toulon (f. 543): obispo; discípulo de san Cesáreo de Arlés , participante en concilios y defensor de la doctrina católica sobre la gracia.

(f. 543): obispo; discípulo de , participante en concilios y defensor de la doctrina católica sobre la gracia. Santos Ewaldo el Negro y Ewaldo el Blanco (f. 695): presbíteros y mártires; sacerdotes de origen inglés, ligados a la evangelización.

(f. 695): presbíteros y mártires; sacerdotes de origen inglés, ligados a la evangelización. Beato Otón de Metten (f. 802): abad; fundador y primer abad del monasterio de Metten (Baviera, actual Alemania).

(f. 802): abad; fundador y primer abad del monasterio de (Baviera, actual Alemania). San Virila de Navarra (f. 950): abad; abad del monasterio de Leyre , venerado tradicionalmente en Navarra .

(f. 950): abad; abad del monasterio de , venerado tradicionalmente en . San Gerardo de Namur (f. 959): abad; fundador y primer abad del monasterio de Brogne , impulsó la renovación de la disciplina monástica en Flandes y Lotaringia .

(f. 959): abad; fundador y primer abad del monasterio de , impulsó la renovación de la disciplina monástica en y . Beato Adelgoto de Chur (f. 1160): obispo; discípulo de san Bernardo de Claraval y promotor de la disciplina monástica.

(f. 1160): obispo; discípulo de y promotor de la disciplina monástica. Beato Crescencio García Pobo (f. 1936): presbítero y mártir; sacerdote español martirizado en Madrid durante la persecución religiosa de 1936 .

(f. 1936): presbítero y mártir; sacerdote español martirizado en durante la persecución religiosa de . Beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve (f. 1989): obispo y mártir; obispo colombiano de Arauca, asesinado en 1989 durante una visita pastoral.

Significado litúrgico y devociones en Ceuta para el 3 de octubre

En Ceuta, la celebración litúrgica del 3 de octubre se integra en el calendario de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, cuya sede en la ciudad es la Catedral de Ceuta.

Las conmemoraciones locales suelen centrarse en misas y lecturas del santoral que recuerdan tanto a San Francisco de Borja como a los mártires y obispos que figuran en la lista del día. Según el santoral católico, estas efemérides se utilizan para orar por las vocaciones y para recordar la vida consagrada y la historia eclesial.

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