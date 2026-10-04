Domingo de 4 de octubre de 2026: en Ceuta la jornada favorece la organización y las conversaciones claras.

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El final del fin de semana invita a ordenar lo pendiente y a cuidar el ritmo personal. Pequeñas acciones sostenidas suelen funcionar mejor que cambios drásticos, tanto en salud como en trabajo. Presta atención a la comunicación cotidiana y a la planificación para evitar malentendidos. Para quienes en Ceuta gestionan horarios fijos, repartir una prioridad para la mañana y otra para la tarde ayuda a mantener el ritmo.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Prioriza lo práctico y deja para más tarde lo que dependa de terceros; la constancia te dará resultados.

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Color: rojo

Amor: conversación directa, sin rodeos

Salud: cuida la energía y descansa bien

Dinero: buen momento para ordenar gastos

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad manda: mantener rutinas te favorece hoy. En lo afectivo, conviene alinear palabras y hechos para evitar fricciones. Revisa horarios de sueño y comidas para sostener la energía. En las finanzas, opta por decisiones prudentes antes que compras impulsivas.

Color: verde

Amor: acercamiento con gestos sencillos

Salud: vigila el descanso y la alimentación

Dinero: decisiones prudentes sobre compras

Número de la suerte: 3

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El día trae ideas y también dispersión; canaliza la atención para avanzar sin frenar a los demás.

Color: amarillo

Amor: buen momento para aclarar malentendidos

Salud: reduce el ritmo si notas tensión

Dinero: evita decisiones impulsivas

Número de la suerte: 12

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tu sensibilidad marca el pulso del domingo; convertir intuiciones en planes concretos te dará mayor seguridad. Reserva un tiempo para revisar asuntos emocionales pendientes y prioriza descansos que reduzcan el estrés. Evita decisiones económicas impulsivas y repasa prioridades antes de gastar.

Color: blanco

Amor: necesidad de cercanía emocional

Salud: cuida el estrés acumulado

Dinero: repasa prioridades antes de gastar

Número de la suerte: 5

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El foco está en tu imagen y en cómo te posicionas; gana terreno con seguridad sin excederte.

Color: dorado

Amor: romanticismo con tono compartido

Salud: atención a la garganta y el calor

Dinero: negocia con calma y buena información

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Domingo para revisar y encarrilar lo que quedó a medias: el orden en tareas y en el trato te favorece. Aprovecha para ajustar hábitos y horarios, y establece límites claros en compromisos que consumen tiempo. En lo económico, define prioridades antes de comprometerte.

Color: azul

Amor: valoración de los detalles cotidianos

Salud: revisa hábitos y horarios

Dinero: buen día para poner límites

Número de la suerte: 2

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Buscas equilibrio; hoy puedes lograr acuerdos realistas si escuchas antes de responder.

Color: rosa

Amor: armonía y conversación sin tensiones

Salud: postura y descanso, especialmente

Dinero: planifica con antelación

Número de la suerte: 8

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Mueves con intensidad; medir los impulsos mejora el trabajo y las relaciones. Dedica tiempo a clarificar compromisos y a gestionar deudas o acuerdos pendientes. Cuida la salud mental evitando sobrecargas y reserva espacios para desconectar.

Color: negro

Amor: sinceridad que fortalece

Salud: cuida la mente y evita sobrecarga

Dinero: revisión de deudas o compromisos

Número de la suerte: 6

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Retoma objetivos con una mirada práctica; una salida tranquila en Ceuta puede ayudar a aclarar ideas.

Color: naranja

Amor: deseo de planes compartidos

Salud: hidrátate y cuida el ritmo

Dinero: oportunidades con buena planificación

Número de la suerte: 10

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La responsabilidad marca el día: lo que construyes ahora puede tener continuidad. En el amor, la estabilidad y los hechos suelen pesar más que las palabras. Revisa pagos y organiza compromisos financieros para evitar sorpresas.

Color: marrón

Amor: compromiso y hechos por encima

Salud: revisa espalda y posturas

Dinero: buen día para organizar pagos

Número de la suerte: 1

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Innovar sin romper lo esencial puede mejorar el clima personal y laboral; da espacio a la creatividad con límites claros.

Color: turquesa

Amor: conversación con ideas nuevas

Salud: cuida la concentración y la respiración

Dinero: controla suscripciones o gastos recurrentes

Número de la suerte: 4

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición te guía; pon límites para que tus aciertos no se conviertan en tareas pendientes de otros. En el trabajo, concreta responsabilidades para evitar malentendidos. Protege el descanso y evita excesos antes de cerrar operaciones financieras.

Color: lila

Amor: sensibilidad y necesidad de seguridad

Salud: protege el descanso y evita excesos

Dinero: calma antes de cerrar operaciones

Número de la suerte: 11

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Consejo astral para hoy

Define una prioridad para la mañana y otra para la tarde: así proteges la salud, mejoras el clima afectivo y das continuidad al trabajo, especialmente útil para quienes organizan su jornada por horarios en Ceuta.

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