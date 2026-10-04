Domingo de 4 de octubre de 2026: en Ceuta la jornada favorece la organización y las conversaciones claras.
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El final del fin de semana invita a ordenar lo pendiente y a cuidar el ritmo personal. Pequeñas acciones sostenidas suelen funcionar mejor que cambios drásticos, tanto en salud como en trabajo. Presta atención a la comunicación cotidiana y a la planificación para evitar malentendidos. Para quienes en Ceuta gestionan horarios fijos, repartir una prioridad para la mañana y otra para la tarde ayuda a mantener el ritmo.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Prioriza lo práctico y deja para más tarde lo que dependa de terceros; la constancia te dará resultados.
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- Color: rojo
- Amor: conversación directa, sin rodeos
- Salud: cuida la energía y descansa bien
- Dinero: buen momento para ordenar gastos
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad manda: mantener rutinas te favorece hoy. En lo afectivo, conviene alinear palabras y hechos para evitar fricciones. Revisa horarios de sueño y comidas para sostener la energía. En las finanzas, opta por decisiones prudentes antes que compras impulsivas.
- Color: verde
- Amor: acercamiento con gestos sencillos
- Salud: vigila el descanso y la alimentación
- Dinero: decisiones prudentes sobre compras
- Número de la suerte: 3
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
El día trae ideas y también dispersión; canaliza la atención para avanzar sin frenar a los demás.
- Color: amarillo
- Amor: buen momento para aclarar malentendidos
- Salud: reduce el ritmo si notas tensión
- Dinero: evita decisiones impulsivas
- Número de la suerte: 12
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Tu sensibilidad marca el pulso del domingo; convertir intuiciones en planes concretos te dará mayor seguridad. Reserva un tiempo para revisar asuntos emocionales pendientes y prioriza descansos que reduzcan el estrés. Evita decisiones económicas impulsivas y repasa prioridades antes de gastar.
- Color: blanco
- Amor: necesidad de cercanía emocional
- Salud: cuida el estrés acumulado
- Dinero: repasa prioridades antes de gastar
- Número de la suerte: 5
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
El foco está en tu imagen y en cómo te posicionas; gana terreno con seguridad sin excederte.
- Color: dorado
- Amor: romanticismo con tono compartido
- Salud: atención a la garganta y el calor
- Dinero: negocia con calma y buena información
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Domingo para revisar y encarrilar lo que quedó a medias: el orden en tareas y en el trato te favorece. Aprovecha para ajustar hábitos y horarios, y establece límites claros en compromisos que consumen tiempo. En lo económico, define prioridades antes de comprometerte.
- Color: azul
- Amor: valoración de los detalles cotidianos
- Salud: revisa hábitos y horarios
- Dinero: buen día para poner límites
- Número de la suerte: 2
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Buscas equilibrio; hoy puedes lograr acuerdos realistas si escuchas antes de responder.
- Color: rosa
- Amor: armonía y conversación sin tensiones
- Salud: postura y descanso, especialmente
- Dinero: planifica con antelación
- Número de la suerte: 8
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Mueves con intensidad; medir los impulsos mejora el trabajo y las relaciones. Dedica tiempo a clarificar compromisos y a gestionar deudas o acuerdos pendientes. Cuida la salud mental evitando sobrecargas y reserva espacios para desconectar.
- Color: negro
- Amor: sinceridad que fortalece
- Salud: cuida la mente y evita sobrecarga
- Dinero: revisión de deudas o compromisos
- Número de la suerte: 6
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Retoma objetivos con una mirada práctica; una salida tranquila en Ceuta puede ayudar a aclarar ideas.
- Color: naranja
- Amor: deseo de planes compartidos
- Salud: hidrátate y cuida el ritmo
- Dinero: oportunidades con buena planificación
- Número de la suerte: 10
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La responsabilidad marca el día: lo que construyes ahora puede tener continuidad. En el amor, la estabilidad y los hechos suelen pesar más que las palabras. Revisa pagos y organiza compromisos financieros para evitar sorpresas.
- Color: marrón
- Amor: compromiso y hechos por encima
- Salud: revisa espalda y posturas
- Dinero: buen día para organizar pagos
- Número de la suerte: 1
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Innovar sin romper lo esencial puede mejorar el clima personal y laboral; da espacio a la creatividad con límites claros.
- Color: turquesa
- Amor: conversación con ideas nuevas
- Salud: cuida la concentración y la respiración
- Dinero: controla suscripciones o gastos recurrentes
- Número de la suerte: 4
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La intuición te guía; pon límites para que tus aciertos no se conviertan en tareas pendientes de otros. En el trabajo, concreta responsabilidades para evitar malentendidos. Protege el descanso y evita excesos antes de cerrar operaciones financieras.
- Color: lila
- Amor: sensibilidad y necesidad de seguridad
- Salud: protege el descanso y evita excesos
- Dinero: calma antes de cerrar operaciones
- Número de la suerte: 11
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Consejo astral para hoy
Define una prioridad para la mañana y otra para la tarde: así proteges la salud, mejoras el clima afectivo y das continuidad al trabajo, especialmente útil para quienes organizan su jornada por horarios en Ceuta.