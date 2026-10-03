Al encender velas o lámparas en Ceuta, mantén el soporte estable y la llama alejada de tejidos y cortinas: la brisa del Estrecho puede crear corrientes que desestabilizan la llama.

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Estas pautas buscan reducir incendios y quemaduras en dormitorios, salones y viviendas con niños o mascotas.

Velas: ubicación y entorno

Coloca la vela en un soporte firme y sobre una superficie estable. Evita cortinas, manteles, papeles y cualquier textil cercano a ventanas, especialmente cuando haya brisa del mar.

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No dejes velas al alcance de niños o mascotas ni en zonas de paso. Si la ventilación provoca que la llama se desplace o dé humo, apaga la vela y cámbiala de sitio.

Apaga siempre la vela si vas a abandonar la estancia; no confíes en periodos cortos de ausencia.

Cómo prevenir quemaduras

Las quemaduras suelen producirse por contacto accidental o al mover objetos calientes.

Coloca las velas fuera del alcance visual y físico de niños y mascotas.

No uses velas junto a camas, sofás o zonas de descanso donde alguien pueda apoyarse.

Si necesitas trasladar un recipiente, apaga la vela y espera a que se enfríe.

Descarta recipientes agrietados o inestables; no reutilices envases dañados.

Focos y lámparas: ventilación y cuidado con cables

Con lámparas y focos, el calor convive con riesgos eléctricos. Asegura que los cables no queden tensos, no pasen por debajo de alfombras y no estén al alcance de niños.

Evita cubrir lámparas o poner objetos sobre partes que se calientan. Si detectas olor a quemado o sobrecalentamiento, desconecta y deja enfriar antes de revisar.

Revisa también la capacidad de las regletas y enchufes: sobrecargas o adaptadores en mal estado aumentan el riesgo eléctrico.

Encender, apagar y plan de “uso seguro”

Establece una rutina simple: comprueba la zona antes de encender y confirma que la llama o la lámpara quedan totalmente apagadas al terminar.

Para una velada en casa prepara con antelación:

Un lugar fijo y estable para velas y soportes.

Una alternativa de iluminación sin llama para cuando necesites supervisar otras estancias.

Una forma segura de guardar velas y accesorios fuera del alcance cuando no se usan.

En viviendas con corrientes por el viento del Estrecho, presta especial atención a puertas y ventanas que puedan crear flujo de aire inesperado.

Si hay humo o un comportamiento extraño

Apaga y revisa si la vela produce mucho humo, la llama es inusualmente alta o tiene un comportamiento errático. No intentes manipularla encendida.

Con equipos eléctricos, desconecta y deja enfriar al primer indicio de sobrecalentamiento. Sigue siempre las instrucciones del fabricante.

Si se declara un incendio, evacua la vivienda y llama al 112; en Ceuta actúa el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Ceuta.

Recomendaciones de referencia

Consulte las orientaciones de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, las indicaciones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Ceuta y las instrucciones del fabricante de cada producto (velas, soportes, lámparas y focos).

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