Hoy, 4 de octubre, la Iglesia católica conmemora a San Francisco de Asís (f. 1226), fundador de la Orden de los Hermanos Menores.

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La conmemoración tiene eco en parroquias y comunidades cristianas de Ceuta.

San Francisco de Asís (f. 1226)

Francisco, nacido en Asís, optó por seguir a Cristo mediante la pobreza y la sencillez. Rechazó la riqueza material y promovió la fraternidad y la predicación cercana a las realidades humanas. Esa opción impulsó la fundación de la Orden de los Hermanos Menores, que difundió su espiritualidad en la Europa medieval.

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En Ceuta, la fecha suele servir para retomar lecturas y celebraciones vinculadas a la tradición franciscana; según la Diócesis de Cádiz y Ceuta, la conmemoración figura en el calendario diocesano.

Otros santos que se celebran el 4 de octubre

San Francisco de Asís : fundador; religioso italiano y figura clave del cristianismo medieval (f. 1226 ).

: fundador; religioso italiano y figura clave del cristianismo medieval (f. ). San Petronio de Bolonia : obispo vinculado a Bolonia (f. 450 ).

: vinculado a (f. ). San Quintín de Tours : mártir venerado en la región de Tours (siglo VI ).

: venerado en la región de (siglo ). Santa Áurea de París : abadesa puesta por san Eligio al frente de un monasterio femenino en París (f. 856 ).

: puesta por al frente de un monasterio femenino en (f. ). Beato Francisco Javier Seelos : presbítero redentorista de origen alemán, con ministerio pastoral en Estados Unidos (f. 1867 ).

: redentorista de origen alemán, con ministerio pastoral en (f. ). Beato Enrique Morat Pellicer : presbítero y mártir , de origen español, vinculado a la persecución religiosa de 1936 (f. 1936 ).

: y , de origen español, vinculado a la persecución religiosa de (f. ). Beato José Canet Giner : presbítero y mártir , español, martirizado en la persecución religiosa de 1936 (f. 1936 ).

: y , español, martirizado en la persecución religiosa de (f. ). Beato Alfredo Pellicer Muñoz: religioso franciscano y mártir español en la persecución religiosa de 1936 (f. 1936).

Significado litúrgico y devoción en una fecha franciscana

El 4 de octubre recuerda prácticas como la atención a la pobreza, la vida fraterna y la centralidad del mensaje cristiano. En parroquias franciscanas se leen textos sobre su espiritualidad y se celebran misas propias del día.

En el ámbito local de Ceuta, donde conviven tradiciones diversas, la fecha refuerza la dimensión comunitaria: familias y grupos acuden a parroquias para participar en lecturas y celebraciones vinculadas al fundador de los Hermanos Menores.

Fuentes: santoral y fichas de conmemoraciones litúrgicas para el 4 de octubre, según la relación de santos del día.

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