Hoy, 4 de octubre, la Iglesia católica conmemora a San Francisco de Asís (f. 1226), fundador de la Orden de los Hermanos Menores.
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La conmemoración tiene eco en parroquias y comunidades cristianas de Ceuta.
San Francisco de Asís (f. 1226)
Francisco, nacido en Asís, optó por seguir a Cristo mediante la pobreza y la sencillez. Rechazó la riqueza material y promovió la fraternidad y la predicación cercana a las realidades humanas. Esa opción impulsó la fundación de la Orden de los Hermanos Menores, que difundió su espiritualidad en la Europa medieval.
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En Ceuta, la fecha suele servir para retomar lecturas y celebraciones vinculadas a la tradición franciscana; según la Diócesis de Cádiz y Ceuta, la conmemoración figura en el calendario diocesano.
Otros santos que se celebran el 4 de octubre
- San Francisco de Asís: fundador; religioso italiano y figura clave del cristianismo medieval (f. 1226).
- San Petronio de Bolonia: obispo vinculado a Bolonia (f. 450).
- San Quintín de Tours: mártir venerado en la región de Tours (siglo VI).
- Santa Áurea de París: abadesa puesta por san Eligio al frente de un monasterio femenino en París (f. 856).
- Beato Francisco Javier Seelos: presbítero redentorista de origen alemán, con ministerio pastoral en Estados Unidos (f. 1867).
- Beato Enrique Morat Pellicer: presbítero y mártir, de origen español, vinculado a la persecución religiosa de 1936 (f. 1936).
- Beato José Canet Giner: presbítero y mártir, español, martirizado en la persecución religiosa de 1936 (f. 1936).
- Beato Alfredo Pellicer Muñoz: religioso franciscano y mártir español en la persecución religiosa de 1936 (f. 1936).
Significado litúrgico y devoción en una fecha franciscana
El 4 de octubre recuerda prácticas como la atención a la pobreza, la vida fraterna y la centralidad del mensaje cristiano. En parroquias franciscanas se leen textos sobre su espiritualidad y se celebran misas propias del día.
En el ámbito local de Ceuta, donde conviven tradiciones diversas, la fecha refuerza la dimensión comunitaria: familias y grupos acuden a parroquias para participar en lecturas y celebraciones vinculadas al fundador de los Hermanos Menores.
Fuentes: santoral y fichas de conmemoraciones litúrgicas para el 4 de octubre, según la relación de santos del día.