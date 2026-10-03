La humedad, el polvo y los alérgenos en el interior de las viviendas afectan al confort y pueden agravar síntomas de alergia en Ceuta.
Lee tambien: Cómo mejorar la calidad del aire en casa en otoño: ventilación, filtrado y hábitos que suman
Ventilar, controlar la humedad y reducir el polvo son medidas concretas que ayudan a mejorar la calidad del aire dentro de casa.
Ventilar con criterio: más importante que “ventilar mucho”
Ventilar renueva el aire y reduce la concentración de partículas y compuestos domésticos.
Lee tambien: Cómo ventilar tu casa en otoño para reducir humedad y mejorar el aire interior
- Escoge los momentos más favorables: abre ventanas cuando el aire exterior sea menos cargado, evitando los episodios de polvo o viento fuerte.
- Prioriza ventilación cruzada y tiempos breves: unos minutos con ventanas opuestas abiertas renuevan el aire sin enfriar excesivamente la vivienda.
- No confundas olor con calidad: la ausencia de olor no garantiza bajo nivel de partículas o alérgenos.
Si al ventilar notas mejoría en síntomas o en el ambiente, es señal de que la renovación era necesaria.
Humedad: un factor que agrava sensibilidades
La humedad favorece la aparición de moho y la proliferación de ácaros, dos factores que suelen empeorar las molestias respiratorias.
- Atiende zonas con condensación (cristales, esquinas y rincones fríos) y ventílalas tras actividades que generen vapor.
- Evita secar ropa dentro sin extracción: si no hay ventilación adecuada, coloca la ropa en espacios ventilados o usa deshumidificador/extracción.
- Gestiona la cocina y el baño: usa el extractor o abre una ventana durante la cocción y la ducha para expulsar vapor.
Si aparece moho visible, además de ventilar puede ser necesario localizar la fuente (filtraciones, condensación persistente) y corregirla.
Polvo y textiles: dónde se acumulan los alérgenos
Los tejidos concentran gran parte de los alérgenos domésticos: cortinas, alfombras, cojines y ropa de cama son puntos clave.
- Prefiere la limpieza húmeda frente al barrido en seco para evitar redistribuir partículas.
- Lava ropa de cama y textiles de uso frecuente según sus indicaciones de lavado.
- Reduce la acumulación: menos objetos expuestos facilita la limpieza y limita fuentes de polvo.
En Ceuta, la variación de condiciones por zona y por día puede influir en la presencia de polvo; mantener la atención en los textiles permite notar mejoras prácticas.
Rutina diaria y pequeños ajustes
No hacen falta grandes reformas: una rutina realista suele ser suficiente para mejorar el aire interior.
- Asocia la ventilación a actividades concretas (cocinar, ducharse, usar productos con olor).
- Usa el extractor de la cocina o abre una ventana durante la cocción para reducir partículas y vapor.
- Mantén superficies despejadas para facilitar limpiezas rápidas y reducir la acumulación de polvo.
Cuándo pedir ayuda
Si las molestias persisten pese a ventilar, controlar la humedad y limpiar, consulta con un profesional de la salud: la alergia es variable y requiere diagnóstico individual.
Como pauta, anota cuándo y dónde empeoran los síntomas (estancias, actividades, hora del día) y lleva ese registro a la consulta para facilitar la evaluación.