La humedad, el polvo y los alérgenos en el interior de las viviendas afectan al confort y pueden agravar síntomas de alergia en Ceuta.

Lee tambien: Cómo mejorar la calidad del aire en casa en otoño: ventilación, filtrado y hábitos que suman

Ventilar, controlar la humedad y reducir el polvo son medidas concretas que ayudan a mejorar la calidad del aire dentro de casa.

Ventilar con criterio: más importante que “ventilar mucho”

Ventilar renueva el aire y reduce la concentración de partículas y compuestos domésticos.

Lee tambien: Cómo ventilar tu casa en otoño para reducir humedad y mejorar el aire interior

Escoge los momentos más favorables : abre ventanas cuando el aire exterior sea menos cargado, evitando los episodios de polvo o viento fuerte.

: abre ventanas cuando el aire exterior sea menos cargado, evitando los episodios de polvo o viento fuerte. Prioriza ventilación cruzada y tiempos breves : unos minutos con ventanas opuestas abiertas renuevan el aire sin enfriar excesivamente la vivienda.

: unos minutos con ventanas opuestas abiertas renuevan el aire sin enfriar excesivamente la vivienda. No confundas olor con calidad: la ausencia de olor no garantiza bajo nivel de partículas o alérgenos.

Si al ventilar notas mejoría en síntomas o en el ambiente, es señal de que la renovación era necesaria.

Humedad: un factor que agrava sensibilidades

La humedad favorece la aparición de moho y la proliferación de ácaros, dos factores que suelen empeorar las molestias respiratorias.

Atiende zonas con condensación (cristales, esquinas y rincones fríos) y ventílalas tras actividades que generen vapor.

(cristales, esquinas y rincones fríos) y ventílalas tras actividades que generen vapor. Evita secar ropa dentro sin extracción : si no hay ventilación adecuada, coloca la ropa en espacios ventilados o usa deshumidificador/extracción.

: si no hay ventilación adecuada, coloca la ropa en espacios ventilados o usa deshumidificador/extracción. Gestiona la cocina y el baño: usa el extractor o abre una ventana durante la cocción y la ducha para expulsar vapor.

Si aparece moho visible, además de ventilar puede ser necesario localizar la fuente (filtraciones, condensación persistente) y corregirla.

Polvo y textiles: dónde se acumulan los alérgenos

Los tejidos concentran gran parte de los alérgenos domésticos: cortinas, alfombras, cojines y ropa de cama son puntos clave.

Prefiere la limpieza húmeda frente al barrido en seco para evitar redistribuir partículas.

frente al barrido en seco para evitar redistribuir partículas. Lava ropa de cama y textiles de uso frecuente según sus indicaciones de lavado.

según sus indicaciones de lavado. Reduce la acumulación: menos objetos expuestos facilita la limpieza y limita fuentes de polvo.

En Ceuta, la variación de condiciones por zona y por día puede influir en la presencia de polvo; mantener la atención en los textiles permite notar mejoras prácticas.

Rutina diaria y pequeños ajustes

No hacen falta grandes reformas: una rutina realista suele ser suficiente para mejorar el aire interior.

Asocia la ventilación a actividades concretas (cocinar, ducharse, usar productos con olor).

(cocinar, ducharse, usar productos con olor). Usa el extractor de la cocina o abre una ventana durante la cocción para reducir partículas y vapor.

o abre una ventana durante la cocción para reducir partículas y vapor. Mantén superficies despejadas para facilitar limpiezas rápidas y reducir la acumulación de polvo.

Cuándo pedir ayuda

Si las molestias persisten pese a ventilar, controlar la humedad y limpiar, consulta con un profesional de la salud: la alergia es variable y requiere diagnóstico individual.

Como pauta, anota cuándo y dónde empeoran los síntomas (estancias, actividades, hora del día) y lleva ese registro a la consulta para facilitar la evaluación.

Te puede interesar