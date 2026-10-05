Lunes 5 de octubre de 2026. En Ceuta, la jornada pide ordenar prioridades para que los trámites y la actividad cotidiana no se acumulen.
Lee tambien: Santos Mártires de Tréveris: Mártires del s. IV en la Galia romana | Santoral 5 de octubre
El cielo marca un tono práctico: prioriza tareas cerrables y gestiona la comunicación con claridad. En salud, descansa de forma regular; en el plano afectivo, apuesta por conversaciones directas; en el trabajo, responde con constancia ante imprevistos.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Canaliza la energía en asuntos que puedas cerrar hoy; ante la tensión, responde con hechos más que con prisas.
Lee tambien: Qué ver esta noche en la tele, domingo, 4 de octubre de 2026: la parrilla que encaja con tu plan en Ceuta
- Color: rojo vivo
- Amor: buen momento para expresar lo que esperas
- Salud: cuida el descanso y evita sobrecargar la agenda
- Dinero: orden en gastos pequeños que se repiten
- Número de la suerte: 3
Lee tu horóscopo semanal completo de Aries
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad emocional restaura decisiones. Mantén tu criterio y evita ceder por presión ajena.
- Color: verde botella
- Amor: acercamiento gradual, sin desplantes
- Salud: atención a la tensión muscular
- Dinero: negocia con calma antes de comprometerte
- Número de la suerte: 7
Lee tu horóscopo semanal completo de Tauro
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Las conversaciones abren puertas: aprovecha para aclarar asuntos pendientes y cerrar malentendidos.
- Color: amarillo suave
- Amor: mensajes con intención, mejor que rodeos
- Salud: hidrátate y regula el ritmo de pantallas
- Dinero: revisa suscripciones o gastos “invisibles”
- Número de la suerte: 5
Lee tu horóscopo semanal completo de Géminis
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Equilibra lo personal con las demandas externas; abrirte con prudencia suele traer tranquilidad.
- Color: plateado
- Amor: vuelta a la complicidad con gestos cotidianos
- Salud: prioriza una rutina estable de comidas
- Dinero: evita decisiones impulsivas por comodidad
- Número de la suerte: 2
Lee tu horóscopo semanal completo de Cáncer
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Protagoniza con moderación: tu mejor versión surge cuando escuchas y organizas antes de actuar.
- Color: naranja
- Amor: tendencia a iniciar planes compartidos
- Salud: cuida el calor y la energía acumulada
- Dinero: opciones favorables si comparas antes
- Número de la suerte: 9
Lee tu horóscopo semanal completo de Leo
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La precisión marca la diferencia: dedica tiempo a revisar, ordenar y dejar claros los próximos pasos.
- Color: azul marino
- Amor: conversación honesta y sin ambigüedades
- Salud: vigila el estrés y los horarios irregulares
- Dinero: buen día para planificación y presupuestos
- Número de la suerte: 4
Lee tu horóscopo semanal completo de Virgo
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Prioriza la armonía; ante desacuerdos, busca el punto medio y evita discutir por detalles menores.
- Color: rosa empolvado
- Amor: se recompone el clima con un gesto amable
- Salud: presta atención a la respiración y el descanso
- Dinero: evita gastos por impulso y valora alternativas
- Número de la suerte: 6
Lee tu horóscopo semanal completo de Libra
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Mantén la concentración sin personalizar la tensión; piensa antes de responder para evitar complicaciones.
- Color: negro granate
- Amor: conversaciones profundas, sin interrogatorios
- Salud: cuidado con el estrés acumulado
- Dinero: revisa contratos o condiciones con detalle
- Número de la suerte: 8
Lee tu horóscopo semanal completo de Escorpio
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Simplificar te permite avanzar con más libertad; elige opciones que te dejen margen de maniobra.
- Color: azul cielo
- Amor: claridad para lo que viene, sin prometer de más
- Salud: muévete con regularidad y evita excesos
- Dinero: planifica un objetivo y mantén constancia
- Número de la suerte: 1
Lee tu horóscopo semanal completo de Sagitario
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
El enfoque laboral suma; organiza papeles, tareas y compromisos para avanzar con seguridad.
- Color: gris antracita
- Amor: muestra responsabilidad y afecto con hechos
- Salud: atención a posturas y molestias de espalda
- Dinero: avanza con pasos medidos y verificables
- Número de la suerte: 10
Lee tu horóscopo semanal completo de Capricornio
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La creatividad te permite resolver problemas cotidianos; propone mejoras aunque no todo esté perfecto.
- Color: turquesa
- Amor: afinidad por intereses compartidos
- Salud: cuida la calidad del sueño
- Dinero: evalúa oportunidades antes de lanzarte
- Número de la suerte: 12
Lee tu horóscopo semanal completo de Acuario
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La empatía te favorece, pero marca límites: gestiona tu energía para no asumir cargas ajenas.
- Color: azul suave
- Amor: reconducción de malentendidos con sinceridad
- Salud: favorece el descanso y la rutina sin sobresaltos
- Dinero: revisa prioridades y evita compras innecesarias
- Número de la suerte: 11
Lee tu horóscopo semanal completo de Piscis
Consejo astral para hoy
Prioriza equilibrio: concreta en el trabajo, cuida el descanso y deja que las relaciones avancen con conversaciones sencillas.
Si estás en Ceuta, ajusta tus planes a los tiempos reales del día para evitar sobresaltos.