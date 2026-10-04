En verano y en periodos de mayor uso doméstico en Ceuta, revisar recipientes y la rotación del agua almacenada evita su deterioro y reduce el riesgo de contaminación.

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Recogemos recomendaciones prácticas para almacenar agua en casa: qué recipientes usar, cómo mantener la higiene y qué revisar en el sistema doméstico para que el agua conserve sus condiciones según el uso previsto.

Empieza por definir el uso

No es lo mismo almacenar agua para consumo que para limpieza o para cisternas: el destino condiciona el tipo de recipiente, la frecuencia de limpieza y las precauciones necesarias.

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Si el agua es para beber o cocinar, sólo utilices recipientes aptos para uso alimentario y emplea procedimientos específicos de limpieza antes del llenado. Para usos no potables, mantén control para evitar confusiones que puedan llevar a un consumo indebido.

Recipientes: evita improvisar

El envase determina la seguridad. Usa recipientes limpios, con tapa y diseñados para agua potable cuando el destino sea consumo humano.

Utiliza recipientes limpios y con tapa.

y con tapa. Evita envases no alimentarios o que hayan contenido productos químicos o con olor persistente.

o que hayan contenido productos químicos o con olor persistente. No mezcles aguas de distinta procedencia o calidad en el mismo depósito.

Revisa cierres, el interior y la integridad del plástico o material antes de cada uso para garantizar una buena limpieza y sellado.

Almacenamiento: lugar, rotación y manipulación

Guarda el agua en un lugar fresco y protegido de la luz para retardar el crecimiento de microorganismos.

No muevas los recipientes innecesariamente y evita que manos o utensilios toquen la boca del envase al servir. Planifica la rotación: usa primero lo más antiguo para evitar acumulaciones prolongadas.

Si detectas cambio de olor, sabor o aspecto, no consumas el agua y deséchala según su uso previsto.

Cantidad: gestiona lo que puedas mantener

No existe una cifra única válida para todos los hogares. Prioriza un volumen que puedas revisar y rotar con regularidad sin complicaciones.

Un sistema manejable evita improvisaciones en momentos de necesidad y facilita mantener condiciones higiénicas adecuadas.

Higiene al llenar y servir

Lava y seca bien los recipientes antes de llenarlos y emplea utensilios limpios al servir. Mantén siempre los recipientes tapados y evita rellenar con agua de origen desconocido o que haya podido contaminarse.

Identifica claramente recipientes destinados a usos diferentes para prevenir errores domésticos.

Revisa grifos, cisternas y depósitos

Comprueba periódicamente grifos, cisternas y conexiones domésticas: fugas, goteos o cierres defectuosos aumentan el consumo y la dependencia del agua almacenada.

Si detectas una incidencia que pueda afectar a la calidad o al suministro, actúa con medios adecuados o solicita asistencia técnica según proceda.

Seguridad y orden

En Ceuta, una planificación sencilla del almacenamiento doméstico —recipientes adecuados, higiene y rotación— ayuda a evitar compras de emergencia y reduce riesgos. Mantén un inventario visual y revisa el agua con periodicidad.

Fuente: recomendaciones basadas en buenas prácticas de higiene y gestión del almacenamiento doméstico (criterios de recipiente adecuado, manipulación higiénica y vigilancia del aspecto, olor y sabor). Para decisiones específicas sobre agua potable, consulte a los organismos competentes en la materia.

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