Domingo 4 de octubre de 2026: La 1 emite el partido de la UEFA Nations League a las 20:35; el resto de la noche reparte cine, divulgación y programas de debate que permiten elegir según tu plan en Ceuta.

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Las cadenas concentran noticias y deportes en la franja inicial (20:00-21:30) y después pasan a cine, divulgación y formatos de continuidad. Si quieres información y seguimiento deportivo ponte en los primeros tramos; si buscas una sesión estable, opta por bloques largos de divulgación o programas que se repiten.

En esta jornada destacan títulos como Cuarto milenio y Salvados, pensados para quien prefiere mantener un mismo tono durante la noche, y el fútbol en La 1 como ancla para quienes salen del trabajo o siguen la competición.

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La 1: fútbol y cine para arrancar fuerte

La 1

20:35 Futbol. uefa nations league

22:35 Gerard Butler protagoniza ‘Juego de ladrones: Pantera’

00:40 La secta

Si buscas impacto inicial, prioriza el partido de la UEFA Nations League (20:35). Para continuar la noche, la programación ofrece cine a las 22:35 y un cierre nocturno a las 00:40.

Plan práctico: seguir el deporte y cambiar a cine según cómo avance la velada.

La 2: entretenimiento con sello divulgativo

La 2

20:10 Arqueomanía

20:40 Sin Plan

21:30 La risa de un país

22:30 Órbita Laika

22:30 Órbita Laika

23:30 Órbita Laika

00:40 San Andrés

La 2 ofrece bloques divulgativos largos: Órbita Laika ocupa la franja nocturna y sirve para quien quiere contenido científico sin cambios frecuentes de formato.

Como apertura, Arqueomanía (20:10) es una alternativa para empezar con un programa de divulgación más clásico.

Antena 3: arranque informativo y continuidad

Antena 3

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

21:45 Deportes 2

21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

22:10 El Secreto

00:13 El Secreto

Antena 3 organiza la noche en bloques: informativos y resumen deportivo al inicio (21:00-21:45) y ficción a partir de las 22:10, que vuelve más tarde a medianoche.

Recomendación: empezar con A3 Noticias para un repaso informativo y quedarse si te interesa la continuidad de la ficción.

Cuatro: noticias locales-temáticas y misterio

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

20:55 Eldesmarque cuatro

21:10 El tiempo

21:15 Cuarto milenio: arrancando la nave

21:40 Cuarto milenio

23:55 Cuarto milenio

Cuatro reúne informativos y deporte al inicio y reserva la noche para Cuarto milenio, que aparece en varios tramos y mantiene el tono de investigación.

Si prefieres no cambiar de estilo, empieza con los informativos y mantén la cadena hasta el bloque de misterio.

Telecinco: entretenimiento con informativos y un espacio de concurso

Telecinco

20:00 Rueda la letra

21:00 Informativos telecinco

21:30 Eldesmarque telecinco

21:40 El tiempo

22:00 Nueva Liga de las Nominaciones en ‘Conexión Honduras’

Telecinco combina un concurso para empezar, informativos a las 21:00 y un bloque de entretenimiento/convivencia a las 22:00.

Plan práctico: si prefieres empezar relajado, opta por Rueda la letra y cambia a los informativos antes del bloque de la noche.

laSexta: información y debate en cadena

laSexta

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

21:05 laSexta Deportes

21:20 laSexta Meteo

21:30 Salvados

22:30 Salvados

23:45 Salvados

00:50 Salvados

laSexta estructura la noche alrededor de sus informativos y de Salvados, que ofrece varias rondas para quien busque debate y continuidad editorial.

Opción clara: abrir con laSexta Noticias y quedarse si buscas una noche de debate y reportajes.

Cierre: qué elegir esta noche, según tu plan en Ceuta

Prioriza Fútbol UEFA Nations League (La 1, 20:35) o los informativos de referencia (Antena 3, Cuatro, laSexta) si necesitas estar al día.

Si prefieres mantener un único tono, apuesta por bloques largos como Cuarto milenio, Órbita Laika o Salvados. En Ceuta, la elección dependerá de si quieres información y deporte al principio o continuidad temática durante la noche.

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