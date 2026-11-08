Capricornio afronta la semana del 9 al 15 de noviembre de 2026 con la oportunidad de ordenar sus prioridades en el amor, el trabajo y el cuidado personal.
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Amor y relaciones
Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudarte a aclarar lo que esperas de una relación. Escuchar antes de responder facilitará el entendimiento.
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Durante el fin de semana, reserva tiempo para las personas cercanas. Si estás conociendo a alguien, avanzar sin prisas te permitirá descubrir cómo os sentís.
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Trabajo y finanzas
Los primeros días son adecuados para revisar tareas y organizar los compromisos que tienes por delante. Centrarte en lo más urgente te ayudará a evitar distracciones.
Antes de terminar la semana, conviene repasar los gastos y valorar con calma cualquier compra. En el trabajo, compartir tus dudas puede servirte para encontrar una solución práctica.
Salud y bienestar
Alterna los momentos de actividad con pausas para descansar. Mantener horarios regulares y dedicar tiempo a una actividad que disfrutes puede ayudarte a cerrar la semana con más equilibrio.
Días clave de la semana
Fechas destacadas
- Lunes 9: buen momento para ordenar las tareas y fijar prioridades.
- Jueves 12: una conversación puede ayudar a resolver dudas en el trabajo.
- Domingo 15: dedica tiempo al descanso y a las relaciones cercanas.
Consejo semanal para Capricornio
Avanza paso a paso y deja espacio para escuchar a los demás. Una planificación flexible puede ayudarte a atender tus responsabilidades sin descuidar tu bienestar.
Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Acuario · Piscis
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