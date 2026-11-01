Acuario afronta la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026 con la oportunidad de ordenar sus prioridades y dedicar tiempo a sus relaciones. Será un buen momento para avanzar con calma en el trabajo y cuidar las rutinas de descanso.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudar a aclarar expectativas. Expresar lo que necesitas y escuchar a la otra persona facilitará el entendimiento.

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Durante el fin de semana, busca espacio para compartir planes sin llenar la agenda. Si no tienes pareja, una charla tranquila puede ser una buena forma de conocer mejor a alguien.

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Trabajo y finanzas

Entre el lunes y el miércoles, Acuario puede aprovechar para revisar tareas y decidir cuáles requieren atención inmediata. Evita asumir compromisos que dificulten terminar lo que ya has empezado.

Organización económica

Antes de hacer una compra, repasa tus gastos previstos para la semana. Una decisión meditada te permitirá mantener el control de tu presupuesto.

Salud y bienestar

La segunda mitad de la semana invita a bajar el ritmo. Reserva tiempo para descansar y procura mantener horarios regulares, especialmente si los primeros días han sido intensos.

Días clave de la semana

Lunes 2: una jornada adecuada para ordenar tareas y fijar prioridades.

una jornada adecuada para ordenar tareas y fijar prioridades. Miércoles 4: un buen momento para hablar con claridad sobre un asunto pendiente.

un buen momento para hablar con claridad sobre un asunto pendiente. Sábado 7: dedica tiempo al descanso o a compartir un plan tranquilo.

Consejo semanal para Acuario

Avanza paso a paso y deja margen para lo imprevisto. Una planificación sencilla te ayudará a atender tus responsabilidades sin perder de vista lo que necesitas.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Piscis

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