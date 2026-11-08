El horóscopo de Tauro para la semana del 9 al 15 de noviembre de 2026 invita a ordenar prioridades y dedicar tiempo a las relaciones. Será una semana para avanzar con calma tanto en los asuntos personales como en los profesionales.
Lee tambien: Horóscopo de hoy, martes 10 de noviembre: amor, salud y dinero
Amor y relaciones
Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudar a aclarar lo que esperas de una relación. Escuchar antes de responder te permitirá abordar el asunto con más tranquilidad.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Tiempo para compartir
De cara al fin de semana, busca un momento para compartir con tu pareja o con alguien cercano. Si estás conociendo a una persona, deja que la relación avance sin prisas.
Lee tambien: Horóscopo de hoy, lunes 9 de noviembre: amor, salud y dinero
Trabajo y finanzas
Entre el lunes y el miércoles, Tauro puede centrarse en las tareas que requieren atención y dejar para más adelante las decisiones que no sean urgentes. Una planificación sencilla te ayudará a distribuir mejor el esfuerzo.
En el terreno económico, la segunda mitad de la semana es adecuada para revisar gastos previstos y valorar las compras antes de hacerlas. Evita comprometer dinero que puedas necesitar para otras obligaciones.
Salud y bienestar
Procura mantener horarios de descanso regulares durante la semana. Alternar los momentos de actividad con pausas puede ayudarte a llegar al domingo con más energía.
Días clave de la semana
- Lunes 9: buen momento para ordenar tareas y establecer prioridades.
- Miércoles 11: una conversación puede servir para aclarar una cuestión personal.
- Sábado 14: dedica tiempo al descanso y a las personas cercanas.
Consejo semanal para Tauro
Avanza paso a paso y reserva espacio para aquello que te importa. No necesitas resolver todos los asuntos de inmediato para aprovechar la semana.
Consulta tu signo esta semana: Aries · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Acuario · Piscis
Te puede interesar
- Más de 20.000 organizaciones respaldan la huelga por la vivienda del 11N
- Pedro Almodóvar sugiere a David Broncano preguntas para la entrevista a Santiago Abascal y propone acudir como público a ‘La Revuelta’
- Lo último: PP de Ceuta presenta candidatos al Congreso y Senado
- Más noticias de Sociedad
- horóscopo