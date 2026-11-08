El horóscopo de Tauro para la semana del 9 al 15 de noviembre de 2026 invita a ordenar prioridades y dedicar tiempo a las relaciones. Será una semana para avanzar con calma tanto en los asuntos personales como en los profesionales.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudar a aclarar lo que esperas de una relación. Escuchar antes de responder te permitirá abordar el asunto con más tranquilidad.

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Tiempo para compartir

De cara al fin de semana, busca un momento para compartir con tu pareja o con alguien cercano. Si estás conociendo a una persona, deja que la relación avance sin prisas.

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Trabajo y finanzas

Entre el lunes y el miércoles, Tauro puede centrarse en las tareas que requieren atención y dejar para más adelante las decisiones que no sean urgentes. Una planificación sencilla te ayudará a distribuir mejor el esfuerzo.

En el terreno económico, la segunda mitad de la semana es adecuada para revisar gastos previstos y valorar las compras antes de hacerlas. Evita comprometer dinero que puedas necesitar para otras obligaciones.

Salud y bienestar

Procura mantener horarios de descanso regulares durante la semana. Alternar los momentos de actividad con pausas puede ayudarte a llegar al domingo con más energía.

Días clave de la semana

Lunes 9: buen momento para ordenar tareas y establecer prioridades.

buen momento para ordenar tareas y establecer prioridades. Miércoles 11: una conversación puede servir para aclarar una cuestión personal.

una conversación puede servir para aclarar una cuestión personal. Sábado 14: dedica tiempo al descanso y a las personas cercanas.

Consejo semanal para Tauro

Avanza paso a paso y reserva espacio para aquello que te importa. No necesitas resolver todos los asuntos de inmediato para aprovechar la semana.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Acuario · Piscis

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