Capricornio afronta la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026 con la oportunidad de ordenar sus prioridades y dedicar tiempo tanto a sus responsabilidades como a sus relaciones.
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Amor y relaciones
El comienzo de la semana puede ser un buen momento para hablar de asuntos pendientes. Escuchar antes de responder ayudará a Capricornio a comprender mejor las necesidades de quienes tiene cerca.
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De cara al fin de semana, reservar un espacio para compartir planes sencillos favorecerá la cercanía. Si está conociendo a alguien, conviene avanzar sin prisas y expresar con claridad lo que espera.
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Trabajo y finanzas
Entre el lunes y el miércoles, Capricornio puede aprovechar para revisar tareas y fijar un orden de trabajo. Dividir los objetivos en pasos concretos facilitará el seguimiento de los asuntos que requieren más atención.
En el terreno económico, la semana invita a revisar gastos antes de asumir nuevos compromisos. Al final de la semana, será útil comprobar qué decisiones pueden esperar y cuáles necesitan una respuesta.
Salud y bienestar
El equilibrio entre actividad y descanso cobrará importancia durante estos días. Mantener horarios regulares y hacer pausas ayudará a Capricornio a cuidar su bienestar sin descuidar sus obligaciones.
Días clave de la semana
Momentos destacados
- Lunes 2: una jornada adecuada para ordenar tareas y establecer prioridades.
- Miércoles 4: momento propicio para revisar el avance de los proyectos y ajustar el ritmo.
- Sábado 7: una ocasión para dedicar tiempo a las relaciones y al descanso.
Consejo semanal para Capricornio
Avanza paso a paso y deja espacio para lo personal: no todo necesita resolverse de inmediato. Una planificación flexible te permitirá afrontar la semana con mayor tranquilidad.
Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Acuario · Piscis
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