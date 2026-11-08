El horóscopo de Leo para la semana del 9 al 15 de noviembre de 2026 apunta a unos días para ordenar prioridades y prestar atención a las conversaciones pendientes. El equilibrio entre las obligaciones y el descanso marcará el ritmo de la semana.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, Leo puede encontrar una oportunidad para hablar con calma sobre aquello que le preocupa. Escuchar antes de responder ayudará a evitar malentendidos y a expresar mejor lo que necesita.

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De cara al fin de semana, compartir tiempo sin planes exigentes puede favorecer la cercanía, tanto en pareja como con familiares o amistades. Si no tienes pareja, una conversación podría despertar tu interés sin necesidad de precipitarte.

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Trabajo y finanzas

Entre el lunes y el miércoles conviene revisar las tareas pendientes y distinguir lo urgente de lo que puede esperar. Leo tendrá más margen para avanzar si evita asumir compromisos que no puede atender.

Organización de los gastos

La segunda mitad de la semana es un buen momento para repasar los gastos previstos y ajustar el presupuesto. Antes de una compra importante, valora si responde a una necesidad inmediata.

Salud y bienestar

El descanso merece un lugar en la agenda de Leo durante estos días. Alternar las obligaciones con pausas y mantener horarios regulares puede ayudarte a llegar al fin de semana con más energía.

Días clave de la semana

Lunes 9: momento para ordenar las tareas y fijar prioridades.

momento para ordenar las tareas y fijar prioridades. Miércoles 11: una conversación pendiente puede ayudarte a aclarar una relación.

una conversación pendiente puede ayudarte a aclarar una relación. Sábado 14: jornada propicia para descansar y compartir tiempo con personas cercanas.

Consejo semanal para Leo

Avanza paso a paso y reserva tiempo para escuchar a los demás y atender tus propias necesidades. No hace falta resolverlo todo durante la misma semana.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Acuario · Piscis

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