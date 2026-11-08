Libra afronta la semana del 9 al 15 de noviembre de 2026 con la oportunidad de ordenar sus prioridades en las relaciones, el trabajo y el cuidado personal. Será un buen momento para hablar con claridad y reservar tiempo para descansar.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudar a Libra a aclarar lo que espera de una relación. Escuchar antes de responder facilitará el entendimiento, tanto en pareja como entre amigos.

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Durante el fin de semana, compartir planes sencillos favorecerá la cercanía. Si no tienes pareja, date tiempo para conocer a alguien sin adelantar conclusiones.

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Trabajo y finanzas

La semana invita a revisar las tareas pendientes y establecer un orden antes de asumir nuevos compromisos. A mitad de semana, expresar tus ideas con claridad puede ayudarte a coordinarte mejor con otras personas.

En las finanzas, conviene repasar los gastos previstos antes de tomar decisiones. Evita las compras impulsivas y dedica unos minutos a organizar las necesidades de los próximos días.

Salud y bienestar

Alternar los momentos de actividad con pausas te ayudará a mantener una rutina equilibrada. Busca tiempo para descansar y desconectar de las obligaciones, especialmente hacia el final de la semana.

Días clave de la semana

Fechas destacadas

Lunes 9: buen momento para ordenar las tareas y definir prioridades.

buen momento para ordenar las tareas y definir prioridades. Miércoles 11: una conversación puede ayudar a aclarar asuntos de trabajo o personales.

una conversación puede ayudar a aclarar asuntos de trabajo o personales. Domingo 15: dedica tiempo al descanso y a preparar la semana siguiente.

Consejo semanal para Libra

Avanza paso a paso y no intentes resolverlo todo a la vez. Dar espacio a tus necesidades y escuchar a los demás te ayudará a afrontar la semana con mayor tranquilidad.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Acuario · Piscis

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