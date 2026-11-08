Piscis afronta la semana del 9 al 15 de noviembre de 2026 con la oportunidad de ordenar sus prioridades y dedicar tiempo a sus relaciones, su trabajo y su bienestar.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, una conversación tranquila puede ayudarte a expresar lo que necesitas. Escucha también el punto de vista de la otra persona antes de sacar conclusiones.

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Durante el fin de semana, reserva tiempo para compartir con quienes te rodean. Si estás conociendo a alguien, avanzar sin prisas te permitirá prestar atención a cómo evoluciona la relación.

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Trabajo y finanzas

Entre el lunes y el miércoles, céntrate en las tareas pendientes y establece un orden para abordarlas. Dividir un proyecto en pasos pequeños puede facilitarte el trabajo.

Antes de terminar la semana, revisa tus gastos y compromisos económicos. Es un buen momento para distinguir entre lo que necesitas y las compras que pueden esperar.

Salud y bienestar

Procura mantener horarios de descanso regulares y hacer pausas a lo largo del día. Una actividad tranquila durante el fin de semana puede ayudarte a desconectar de las obligaciones.

Días clave de la semana

Fechas destacadas

Lunes 9: organiza las prioridades para empezar la semana con un plan claro.

organiza las prioridades para empezar la semana con un plan claro. Miércoles 11: dedica tiempo a revisar una tarea pendiente y resolver dudas.

dedica tiempo a revisar una tarea pendiente y resolver dudas. Domingo 15: aprovecha la jornada para descansar y compartir tiempo con personas cercanas.

Consejo semanal para Piscis

Avanza paso a paso y deja espacio para ajustar tus planes. Atender lo importante sin descuidar el descanso te ayudará a cerrar la semana con mayor tranquilidad.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Acuario

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