Este viernes, 31 de julio de 2026, TVE emite el capítulo 456 de Valle Salvaje: Matilde entra en el negocio de Nicolás y la transformación de Mercedes deja a Dámaso y Victoria atónitos.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Según el avance publicado para la emisión de este viernes 31 de julio, la incorporación de Matilde al negocio de Nicolás no es solo una ocupación: supone un desplazamiento dentro de las relaciones de poder del valle. Ese movimiento podría afectar desde la toma de decisiones hasta el reparto de responsabilidades y la lealtad de quienes ya están dentro, pero el avance no precisa el grado exacto de implicación de Matilde ni si asumirá un cargo administrativo o una función operativa.

La otra trama central del capítulo es la evolución de Mercedes. El avance indica que su cambio sorprende a Dámaso y Victoria, y su nueva actitud —más allá de un simple ajuste estético— tiene potencial para generar recelos y conversaciones comprometidas dentro de la familia.

Cuando ambas líneas argumentales coinciden en un episodio diario, las reacciones personales suelen traducirse en decisiones concretas: miradas que delatan, alianzas que se reconfiguran y decisiones que pueden alterar el equilibrio entre personajes. En este capítulo habrá que observar cómo se cruzan las consecuencias del paso de Matilde por el negocio con la respuesta de Dámaso y Victoria ante Mercedes.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Valle Salvaje se emite en La 1 / TVE en su horario habitual: 16:30 (CEST). Este viernes, 31 de julio de 2026 llega el capítulo 456 con las piezas que pueden mover el tablero entre Matilde, Nicolás, Mercedes, Dámaso y Victoria.

No te pierdas la emisión si quieres seguir cómo se articulan estos giros.