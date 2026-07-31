El viernes 31 de julio de 2026 La Promesa emite un capítulo centrado en el enfrentamiento entre Ciro y Julieta y en la negativa de Carlo a que Samuel bautice a la pequeña Janita.
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Según el avance del episodio, Ciro cruza una línea con Julieta que eleva la tensión entre ambos y amenaza con condicionar sus alianzas dentro del palacio. El gesto —descrito brevemente en el avance televisivo— añade presión al vínculo personal y puede modificar la posición de Ciro frente a otros personajes clave.
En paralelo, Carlo comunica a María que no quiere que Samuel bautice a Janita, una decisión que introduce un conflicto familiar explícito y abre un choque de expectativas entre las partes implicadas.
El episodio mezcla choques personales y decisiones de índole familiar: el choque entre Ciro y Julieta convive con la negativa de Carlo respecto al bautizo, y ambas tramas, según el avance, tensionan las relaciones internas y los planes inmediatos de los protagonistas.
Dónde y cuándo ver La Promesa
La 1 / TVE emite La Promesa en su horario habitual: 17:25. En Ceuta puede seguirse en abierto a través de La 1 (TDT).
El avance del viernes 31 de julio sitúa el foco en la confrontación entre Ciro y Julieta y en la negativa de Carlo a que Samuel bautice a Janita, dos elementos que darán ritmo a la sobremesa televisiva.