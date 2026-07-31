Este viernes 31 de julio de 2026, a las 15:45, Antena 3 emite un capítulo de “Sueños de libertad” en el que la marcha de Begoña y el ascenso de Gabriel tensan el núcleo familiar, mientras Marisol atraviesa una situación delicada y La Industrial afronta una crisis empresarial que puede cambiar el tablero.

La decisión de Begoña de abandonar la vivienda familiar para instalarse con Juanito y Julia en la casa de los Montes reavivó antiguas rencillas. Ese movimiento ha disparado reacciones dentro de la familia y ha dejado al descubierto fisuras que los últimos episodios han venido evidenciando.

En paralelo, Gabriel consolida su poder y sus pasos empiezan a condicionar tanto lo personal como lo profesional del resto. Las maniobras de unos afectan a todos: donde algunos intentan sostener lo que queda, otros buscan ampliar su influencia.

Marisol sigue siendo uno de los focos dramáticos del capítulo: su situación, tratada con reserva en el avance, promete seguir marcando la agenda emocional de la serie.

La tensión empresarial en torno a La Industrial se mantiene como hilo conductor. Según el enfoque de los últimos episodios, la crisis podría determinar el futuro laboral y social de varios personajes, y abrir nuevos frentes narrativos.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Antena 3 emite “Sueños de libertad” en su horario habitual de 15:45. Este viernes 31 de julio de 2026, la cita es a esa hora para seguir el desenlace de las tramas más delicadas de la saga perfumera en la Toledo de los años 50.

La jornada promete que las decisiones recientes —la salida de Begoña, los movimientos de Gabriel y el agravamiento de la crisis en La Industrial— empiecen a rendir cuentas.