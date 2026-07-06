El presidente de la Generalitat critica que el magistrado haya dejado en manos de un sustituto la decisión sobre el viaje de la esposa de Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN.

BARCELONA. — El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado con dureza este lunes la actuación del juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar a Begoña Gómez. Illa ha afeado al magistrado que se haya marchado de vacaciones sin resolver previamente si autoriza a la esposa del presidente del Gobierno a viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), que arranca este martes.

La comitiva de Gómez había solicitado el permiso judicial tras habérsele retirado el pasaporte como medida cautelar por su imputación por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Ante la ausencia de Peinado, la patata caliente queda ahora en manos de un juez sustituto, que deberá tomar una decisión a contrarreloj.

«Se califica por sí mismo la actitud del juez Peinado», ha sentenciado Illa, visiblemente molesto con los tiempos del proceso.

Una medida «inapropiada»

El líder del ejecutivo catalán no se ha quedado ahí y ha entrado a valorar el fondo de las medidas cautelares impuestas a la esposa de Pedro Sánchez. Illa ha calificado de «excesiva e inapropiada» la retirada del pasaporte, sugiriendo que la contundencia de la medida no se ajusta a la situación.

Preocupación por la imparcialidad de la justicia

Al ser preguntado directamente sobre si considera que existe lawfare (persecución judicial con fines políticos) en España, el president ha preferido ser cauto con el término, pero ha lanzado una seria advertencia sobre el estado del sistema judicial:

Percepción social: Ha calificado de «enormemente preocupante» la sensación ciudadana de que la justicia no es suficientemente imparcial en determinados casos.

Ha calificado de «enormemente preocupante» la sensación ciudadana de que la justicia no es suficientemente imparcial en determinados casos. Garantías democráticas: Ha subrayado que la independencia del poder judicial no es un fin en sí mismo, sino un instrumento indispensable para «garantizar su imparcialidad».

Con estas declaraciones, Illa alinea su discurso con el del ala socialista del Gobierno, que lleva meses cuestionando los ritmos y las decisiones del juez Peinado en un caso que sigue tensando el panorama político de los últimos meses.