Madrid. La justicia civil madrileña ha dado luz verde para procesar la demanda interpuesta por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el empresario Víctor de Aldama, comisionista e imputado clave en el ‘caso Koldo’. Un juzgado de la capital ha admitido a trámite el escrito judicial en el que el ministro acusa a Aldama de vulnerar gravemente su derecho al honor tras asegurar públicamente que este intentó sobornarle para comprar su silencio.
La resolución judicial, adelantada por elDiario.es y confirmada posteriormente por fuentes oficiales del Ministerio de Justicia, abre la vía civil contra el empresario, a quien Bolaños reclama una indemnización económica de 70.000 euros por daños y perjuicios.
El origen del conflicto: Unas declaraciones en televisión
La ofensiva jurídica del ministro de Justicia responde a las palabras que el propio Víctor de Aldama pronunció el pasado mes de febrero en una intervención en el canal de televisión autonómico Telemadrid. En dicha emisión, el empresario implicó a Bolaños de forma directa en maniobras ilícitas para frenar las revelaciones del entramado de corrupción:
«Se puso en contacto para silenciarme y para sobornarme de alguna manera pagándome una cantidad muy alta».
Las exigencias del ministro ante el juzgado
En el texto de la demanda que ya ha sido admitido por el juez instructor, los servicios jurídicos de Félix Bolaños han tasado y concretado las reclamaciones exigidas al demandado con el fin de reparar el impacto reputacional sufrido:
- Cese de las acusaciones: El ministro solicita formalmente que se obligue a Aldama a abstenerse de realizar afirmaciones del mismo tenor o con un sentido similar, extendiendo la prohibición de forma explícita a medios de comunicación de cualquier tipo (televisivos, impresos o digitales), así como a plataformas web y perfiles en redes sociales.
- Rectificación pública en redes: La demanda exige que, en caso de resultar condenado, el empresario se vea obligado a publicar el encabezamiento y el fallo de la futura sentencia en sus propias cuentas oficiales de redes sociales, con mención específica a su perfil en la plataforma X (anteriormente Twitter).
- Indemnización económica: Bolaños reclama una compensación económica de 70.000 euros por daños y perjuicios, un montante al que se le deberán sumar los correspondientes intereses que se devenguen de forma legal a lo largo del proceso judicial.