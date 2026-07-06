Madrid. La justicia civil madrileña ha dado luz verde para procesar la demanda interpuesta por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el empresario Víctor de Aldama, comisionista e imputado clave en el ‘caso Koldo’. Un juzgado de la capital ha admitido a trámite el escrito judicial en el que el ministro acusa a Aldama de vulnerar gravemente su derecho al honor tras asegurar públicamente que este intentó sobornarle para comprar su silencio.

La resolución judicial, adelantada por elDiario.es y confirmada posteriormente por fuentes oficiales del Ministerio de Justicia, abre la vía civil contra el empresario, a quien Bolaños reclama una indemnización económica de 70.000 euros por daños y perjuicios.

El origen del conflicto: Unas declaraciones en televisión

La ofensiva jurídica del ministro de Justicia responde a las palabras que el propio Víctor de Aldama pronunció el pasado mes de febrero en una intervención en el canal de televisión autonómico Telemadrid. En dicha emisión, el empresario implicó a Bolaños de forma directa en maniobras ilícitas para frenar las revelaciones del entramado de corrupción:

«Se puso en contacto para silenciarme y para sobornarme de alguna manera pagándome una cantidad muy alta».

Las exigencias del ministro ante el juzgado

En el texto de la demanda que ya ha sido admitido por el juez instructor, los servicios jurídicos de Félix Bolaños han tasado y concretado las reclamaciones exigidas al demandado con el fin de reparar el impacto reputacional sufrido: