El líder del PP propone una norma estatal de apoyo a la natalidad mientras el PSOE acusa a los populares de «asumir al dedillo» el programa de Vox tras el acuerdo en Andalucía.

MADRID. — El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha marcado este lunes las líneas maestras de su proyecto de gobierno en materia migratoria y de familia. Durante una entrevista en Antena 3, coincidiendo con la reunión del comité de dirección de su partido, Feijóo ha defendido la necesidad de mano de obra extranjera, pero condicionada estrictamente a la legalidad: «Necesitamos inmigrantes para mejorar nuestra economía, sí; pero irregulares no».

El líder de la oposición ha argumentado que el acceso a los servicios públicos del Estado del bienestar debe ir ligado a la cotización y al cumplimiento normativo. «Tenemos derecho a que los ciudadanos que gozan de nuestros servicios públicos aporten, trabajen, y que ellos también cumplan las leyes con el mismo rigor que nosotros», ha sostenido, insistiendo en la urgencia de tomar medidas para «evitar el efecto llamada».

Una ley nacional para el «concebido no nacido»

En clave social y de fomento de la natalidad, Feijóo ha anunciado un compromiso de calado estatal si logra llegar a la Moncloa: implantar en toda España una ley de apoyo al concebido no nacido, inspirada directamente en la normativa que ya aplica el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

«Haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión en la familia que le está esperando», ha avanzado el presidente del PP, buscando blindar ayudas y reconocimiento administrativo a las familias desde el momento de la gestación.

El PSOE denuncia la «asimilación» de Vox

Las propuestas de Feijóo y los movimientos del PP han encontrado una réplica inmediata en las filas socialistas. La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha cargado con dureza contra los populares tras el acuerdo de 150 puntos alcanzado en Andalucía para investir al popular Juan Manuel Moreno.

En declaraciones a la Cadena Ser, Montero ha alertado de que el pacto andaluz cruza nuevas líneas rojas y va «más allá» de los acuerdos de coalición suscritos en otras comunidades autónomas. Según la dirigente socialista, el documento demuestra que «el PP está asumiendo al dedillo todos y cada uno de los preceptos de Vox», acusando a la dirección de Feijóo de mimetizarse con la agenda de la formación de Santiago Abascal.