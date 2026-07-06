Madrid. La resolución sobre si Begoña Gómez podrá salir de España esta semana ha quedado temporalmente fuera de las manos del juez Juan Carlos Peinado. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid se ha marchado de vacaciones, por lo que será un magistrado sustituto quien determine, previsiblemente este lunes, si autoriza a la esposa del presidente del Gobierno a viajar a Ankara (Turquía) y a Londres (Reino Unido).

La defensa de Gómez se ha visto obligada a solicitar este permiso judicial debido a que el juez Peinado le retiró recientemente el pasaporte y le prohibió abandonar el territorio nacional como medidas cautelares en el marco de la causa penal que se sigue en su contra por cuatro presuntos delitos.

El itinerario solicitado: Agenda oficial y motivos familiares

El escrito presentado por el abogado de Begoña Gómez reclama la devolución temporal del pasaporte y la habilitación de la salida al extranjero para el periodo comprendido entre el 7 y el 10 de julio de 2026. El plan de viaje consta de dos paradas:

Ankara (Turquía): Viajaría para formar parte de la delegación oficial española que acompañará a Pedro Sánchez a la 36ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, tras haber recibido una invitación formal de la esposa del presidente turco.

Viajaría para formar parte de la delegación oficial española que acompañará a Pedro Sánchez a la 36ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, tras haber recibido una invitación formal de la esposa del presidente turco. Londres (Reino Unido): El regreso de la comitiva oficial se realizaría con escala en la capital británica para que Gómez pueda asistir a la graduación de su hija, volviendo finalmente a España el día 10 de julio en un vuelo comercial.

Para disipar cualquier duda sobre un posible riesgo de fuga, la defensa argumenta que el traslado se realizará bajo la custodia permanente del equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos oficiales. Asimismo, el letrado se compromete a reintegrar el pasaporte en el juzgado al día siguiente de aterrizar y pide reflejar la autorización en el sistema público de Justicia (Siraj) para evitar retenciones aeroportuarias.

División entre la Fiscalía y las acusaciones populares

La petición ha generado un choque de posturas inmediato entre las partes personadas en el procedimiento judicial:

A favor

La Fiscalía ha manifestado su apoyo formal a la solicitud de la defensa de Begoña Gómez, al entender que el viaje institucional y familiar está justificado y que las garantías de retorno son suficientes.

En contra

Por el contrario, las acusaciones populares personadas en la causa han registrado su «oposición definitiva y total» a la medida. Los colectivos jurídicos de la acusación insisten en que se mantiene un elevado riesgo de sustracción a la acción de la justicia, por lo que exigen que se mantenga el veto de salida del país.