MADRID. El ministro de Política Territorial y director del mando único para la crisis en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha cerrado filas este miércoles con el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Torres ha asegurado de forma tajante que «en ningún caso» existió una comunicación por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que advirtiera de la llegada de decenas de miles de migrantes a la ciudad autónoma a finales de julio.

En declaraciones a la Cadena SER, el ministro ha buscado zanjar las contradicciones generadas tras la intervención parlamentaria de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien afirmó que los servicios de inteligencia sí habían alertado a las fuerzas de seguridad sobre las convocatorias en redes sociales.

Puntos clave de la comparecencia

Respaldo a la versión de Interior: Torres ha coincidido con Marlaska en que los reportes habituales reflejaban un repunte de unas 1.000 personas en siete días, pero jamás un informe que «atisbara» un salto fronterizo de decenas de miles de personas los días 30 y 31 de julio.

Torres ha coincidido con Marlaska en que los reportes habituales reflejaban un repunte de unas 1.000 personas en siete días, pero jamás un informe que «atisbara» un salto fronterizo de decenas de miles de personas los días 30 y 31 de julio. Falta de aviso previo: El ministro ha remarcado que, de haber dispuesto de esa información de forma anticipada, «automáticamente la actuación tendría que haber sido otra», justificando así la imposibilidad de desplegar un dispositivo extraordinario preventivo.

El ministro ha remarcado que, de haber dispuesto de esa información de forma anticipada, «automáticamente la actuación tendría que haber sido otra», justificando así la imposibilidad de desplegar un dispositivo extraordinario preventivo. Situación sobre el terreno: En calidad de responsable del mando único para la crisis, Torres ha admitido que aún no se conoce con exactitud la cifra total de personas que permanecen en la ciudad debido a las labores de filiación pendiente. No obstante, ha precisado que ya hay contabilizados 1.410 menores, a los que se suman otros tantos pendientes de identificación.

Con este posicionamiento, el Gobierno intenta unificar su discurso oficial a las puertas de la comparecencia del presidente Pedro Sánchez fijada para el próximo 3 de septiembre.