El Inter – Club Brugge KV se juega el martes 13 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.
- Partido: Inter – Club Brugge KV
- Competición: Champions League, jornada 2
- Fecha: martes 13 de octubre
- Hora: 21:00 (hora peninsular)
- Canal de TV: Pendiente de confirmar
En la jornada 2 de la Champions League, el Inter se enfrenta al Club Brugge KV en un partido crucial para ambos equipos. Actualmente, el Inter ocupa la 25ª posición con 0 puntos tras haber disputado 1 partido, en el que ha anotado 1 gol y ha recibido 2. Por su parte, el Club Brugge KV también se encuentra en la 24ª posición con 0 puntos, habiendo marcado 2 goles y encajado 3 en su único encuentro. Ambos conjuntos llegan con la necesidad de sumar sus primeros puntos en esta fase de grupos tras haber perdido en sus respectivos debuts.
Así llegan los equipos
- Inter: 25º con 0 puntos en 1 partidos (1 goles a favor y 2 en contra); en sus últimos 1 partidos: 0 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D)
- Club Brugge KV: 24º con 0 puntos en 1 partidos (2 goles a favor y 3 en contra); en sus últimos 1 partidos: 0 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D)
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