Diagnóstico y decisión quirúrgica

Jannik Sinner, actual número 2 del mundo, no compite desde su victoria en Wimbledon el 12 de julio de 2026, debido a una lesión persistente en la rodilla derecha. Tras varios meses sometido a fisioterapia y reposo, sus molestias no remitieron: le fue diagnosticada una tendinopatía combinada con síndrome de la cintilla iliotibial. Ante la ineficacia de los tratamientos conservadores, el tenista decidió finalmente operarse. El martes próximo será intervenido en Turku (Finlandia) por el reconocido cirujano ortopédico Lasse Lempainen.

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El objetivo es acabar con el dolor recurrente que le ha impedido aumentar ritmos de escena en pista, tras renunciar a torneos importantes como el US Open, las ATP Finals y la fase final de la Copa Davis. Cada intento de regresar provocaba reaparición de las molestias, evidenciando que el tejido no se regeneraba sin intervención quirúrgica.

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Calendario afectado y plazos de recuperación

La recuperación estimada tras la operación se sitúa entre tres y cuatro meses. Este plazo descarta por completo su participación en el Open de Australia en enero de 2027, y también en los torneos obligatorios de pista dura norteamericana. Algunos expertos barajan una reaparecida remota para los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, en marzo, pero lo más prudente es fijar el retorno directo con la gira europea de tierra batida en abril.

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Se espera que sobre la arcilla pueda acumular minutos competitivos con menor impacto articular, preparando a conciencia Roland Garros y Wimbledon. Un cálculo que tendrá que confirmar su estado físico tras la cirugía.

Antecedentes médicos y detalles anatómicos

La lesión implica una inflamación de la cintilla iliotibial frente a una espolón óseo en la cara externa de la rodilla. Esa combinación provoca irritación al hacer flexiones y cambios de dirección, frecuentes en el tenis profesional. El tratamiento conservador, aplicando descanso, fisioterapia y fortalecimiento, no ha sido suficiente.

Lasse Lempainen, especialista con amplia experiencia en lesiones tendinosas y musculares en deportistas de elite, ha sido ya consultado en Milán días antes de tomar la decisión de operar. La operación se realizará en la clínica Pihlajalinna Turku Kupittaa. El itinerario médico prevé incluso que la protuberancia ósea pueda reformarse en el futuro, por lo que forzar su regreso antes de tiempo podría ser contraproducente.