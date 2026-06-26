La Guardia Civil y el Servicio de Aduanas detienen al conductor cuando intentaba cruzar a Marruecos con 851 paquetes de tabaco de cachimba, perfumes y diversa mercancía oculta.

Golpe al contrabando en el paso fronterizo de El Tarajal. En una operación conjunta, agentes de la Guardia Civil y funcionarios del Servicio de Aduanas han interceptado un vehículo con matrícula diplomática de Marruecos que pretendía cruzar la frontera cargado con una ingente cantidad de mercancía ilícita, destacando la incautación de más de media tonelada de tabaco para pipa de agua (shisha).

Los hechos se desencadenaron en el carril de salida hacia el país alauita. Efectivos de la Primera Compañía Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de Ceuta detectaron ciertos indicios y anomalías en el turismo que hicieron sospechar que este pudiera estar sirviendo para el transporte clandestino de productos.

Un alijo oculto en dobles fondos

Ante las sospechas, los agentes decidieron desviar el automóvil para someterlo a un registro exhaustivo. Tras inspeccionar los distintos compartimentos del vehículo, las fuerzas de seguridad localizaron el género oculto, procediendo a su extracción y posterior pesaje.

El balance definitivo de la mercancía intervenida asciende a:

851 paquetes de tabaco para shisha de diversos formatos, con un peso total de 512,9 kilogramos .

de diversos formatos, con un peso total de . Un lote numeroso de perfumes de alta gama y otros artículos comerciales pendientes de detallar.

Nota: Cabe destacar una errata inicial en los primeros datos del despliegue, donde se cifró la mercancía en «512 gramos», un dato corregido tras el pesaje oficial que confirmó que se trataba de más de 500 kilogramos de tabaco.

Detenido por delito de contrabando

A raíz del hallazgo, la Guardia Civil procedió de inmediato a la detención del conductor como presunto autor de un delito de contrabando. De forma paralela, las autoridades competentes han levantado las actas correspondientes por infracción administrativa en relación con el resto de los productos decomisados (perfumes y mercancía diversa) que no cumplían con los requisitos legales de exportación.

El detenido, junto con el atestado policial y las diligencias practicadas, ya ha sido puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ceuta. Por su parte, tanto el vehículo como los efectos intervenidos han quedado bajo custodia en las dependencias oficiales habilitadas a la espera de la resolución del procedimiento judicial.