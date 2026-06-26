El presidente de Ceuta y el delegado del Gobierno cierran filas para rechazar el discurso de la portavoz nacional de Vox, Ainhoa García, acusándola de buscar la división de la sociedad ceutí.

Las polémicas declaraciones de la portavoz nacional de Familia de Vox, Ainhoa García, durante su reciente visita a Ceuta han provocado una contundente y unánime respuesta institucional. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), calificó de “barbaridad” la afirmación de la dirigente de Vox en la que aseguraba que las familias ceutíes se sienten “amenazadas por una cultura islámica contraria a la nuestra”, unas palabras que ya habían levantado ampollas en formaciones como el MDyC, el PSOE y Ceuta Ya!.

Durante la inauguración de la nueva Central Solar Fotovoltaica en el Muelle de Poniente, Vivas compareció ante los medios con rostro serio para responder con dureza a García:

“Esta señora debería saber que las familias ceutíes se sienten españolas, recen como recen y se llamen como se llamen”, sentenció de forma tajante el jefe del Ejecutivo local.

Acusaciones de buscar la fractura social

Pese a la gravedad de los hechos, el presidente ceutí reconoció que la actitud de la portavoz de Vox no le sorprende, enmarcando sus palabras en la estrategia habitual de la formación verde en la ciudad autónoma. “Lo que pretenden es claramente enfrentar y dividir a los ceutíes por razón de origen, cultura y credo”, denunció Vivas, quien se mostró plenamente convencido de que la sociedad local no se dejará fracturar por este tipo de discursos.

Para el líder del PP ceutí, la convivencia armónica de las distintas comunidades no es negociable, definiéndola como la “clave existencial” y el patrimonio inmaterial más valioso de la ciudad.

Línea roja institucional: “No se puede querer a Ceuta si no se quiere la convivencia de Ceuta. Como presidente del Gobierno de la Ciudad y como representante del Partido Popular, esto es una línea roja infranqueable”, advirtió.

“No se puede querer a Ceuta si no se quiere la convivencia de Ceuta. Como presidente del Gobierno de la Ciudad y como representante del Partido Popular, esto es una línea roja infranqueable”, advirtió. Vínculo con el progreso: Vivas insistió en que las grandes inversiones tecnológicas y el nuevo modelo de empleo verde e inteligente que se están impulsando “nada de eso tendría sentido si en Ceuta no fuéramos capaces de convivir juntos, unidos, en paz y en armonía”.

Delegación del Gobierno: “Ha venido a atacar a Ceuta”

En la misma línea de rechazo se posicionó el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano (PSOE). Aunque el representante del Ejecutivo central matizó que no es propenso a entrar en barullos partidistas, consideró que la gravedad del asunto requería una respuesta firme. “Esta señora ha venido a atacar a Ceuta, porque cuando ataca a una parte de la ciudadanía, se está atacando a toda la ciudad”, manifestó.

Pérez Triano quiso poner rostro y valor a la comunidad musulmana de la ciudad para desmontar el discurso de Vox, recordando el papel fundamental que juegan en el día a día de la autonomía. “Se está refiriendo a las personas que nos curan en los hospitales, que están en los colegios enseñando a nuestros niños, que garantizan nuestra seguridad en las calles; se está refiriendo a nuestros vecinos”, concluyó el delegado, asegurando que estos ataques solo reafirman su compromiso de seguir trabajando por la cohesión social de Ceuta.