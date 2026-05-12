El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, compareció ante los medios con un discurso agridulce. A pesar de la euforia por la solidez defensiva y los resultados en los grandes escenarios, el entrenador no esquivó la polémica extradeportiva protagonizada por la joven estrella, Lamine Yamal, quien recientemente se dejó ver con la bandera de Palestina.

Libertad individual frente a la imagen del club

Flick fue directo pero respetuoso al abordar el gesto del canterano. Aunque reconoce la madurez legal del jugador, dejó claro que prefiere que el foco se mantenga estrictamente en el césped.

«Que Lamine apareciera con la bandera de Palestina son cosas que no me gustan. He hablado con él y, si él quiere hacerlo, es su decisión. Tiene 18 años, es mayor de edad», afirmó el técnico.

Sin embargo, Flick subrayó la responsabilidad institucional que conlleva vestir la camiseta azulgrana: «Hay que tener en cuenta lo que la gente espera de nosotros. Estamos para jugar al fútbol y que la gente esté contenta».

Un equipo blindado frente a las adversidades

Más allá de la anécdota, el preparador alemán quiso poner en valor el rendimiento de una plantilla que ha sabido sobreponerse a un calvario de bajas médicas.

Gestión de bajas: Jugadores estructurales como Pedri, Raphinha, Frenkie de Jong y el propio Lamine han pasado por la enfermería, obligando al staff a reinventar el once semanalmente.

Jugadores estructurales como y el propio han pasado por la enfermería, obligando al staff a reinventar el once semanalmente. Evolución táctica: Flick destacó la mejora drástica del equipo en los últimos dos meses, señalando que esa progresión ha sido la «llave» para ganar partidos de máxima exigencia.

El muro culé: Nadie esperaba esta solvencia

La estadística más sorprendente de la «era Flick» hasta el momento es la solidez en campo propio. El Barcelona se ha consolidado como el equipo con menos goles encajados de la competición, un dato que adquiere especial relevancia tras la reciente victoria en El Clásico.

«Nadie se lo habría esperado», confesó Flick, visiblemente orgulloso de un bloque que ha priorizado el orden defensivo sin renunciar al espectáculo que ayer emocionó a la grada. El técnico concluyó reafirmando su satisfacción con el compromiso del grupo: «No ha sido fácil, pero el nivel actual es fantástico».