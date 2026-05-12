La Comisión Paritaria, tras más de tres horas de reunión, acuerda el reconocimiento de categorías, la regulación de la plena disponibilidad y la igualdad en los criterios de jubilación.

CEUTA | 12 de mayo de 2026 — La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) de Ceuta ha logrado un importante éxito sindical tras la celebración de la Comisión Paritaria con la Gerencia de la empresa pública OBIMACE. Tras un encuentro complejo y de alta intensidad que se prolongó durante más de tres horas, el sindicato ha conseguido desbloquear asuntos que permanecían estancados durante años.

Justicia laboral y reconocimiento profesional

El punto central de este acuerdo es el reconocimiento de las categorías profesionales superiores. Se trata de una reivindicación histórica de CCOO para aquellos trabajadores y trabajadoras que, de facto, venían desempeñando funciones de mayor responsabilidad sin el correspondiente respaldo administrativo ni económico. Con este paso, se avanza decididamente en la dignificación profesional de la plantilla y el reconocimiento del trabajo real.

Puntos clave del acuerdo alcanzado

Además de la reclasificación profesional, la negociación ha fructificado en otros pilares fundamentales para el funcionamiento de la empresa y el bienestar de su personal:

Organización del servicio: Se ha cerrado el acuerdo para la puesta en marcha del grupo de trabajo de tarde .

Se ha cerrado el acuerdo para la puesta en marcha del . Servicios extraordinarios: Se regula la Plena Disponibilidad para garantizar la atención a servicios urgentes bajo un marco normativo claro.

Se regula la para garantizar la atención a servicios urgentes bajo un marco normativo claro. Salud y adaptación: Se ha logrado la adecuación laboral específica para una trabajadora que requiere atención especial por motivos de enfermedad.

Se ha logrado la adecuación laboral específica para una trabajadora que requiere atención especial por motivos de enfermedad. Igualdad en la jubilación: CCOO ha garantizado el compromiso de aplicar criterios de jubilación uniformes para toda la plantilla, eliminando excepciones y consolidando la seguridad jurídica del personal.

«Frente al ruido y la confrontación vacía, CCOO demuestra que el sindicalismo real es el que consigue avances concretos», han señalado desde la sección sindical.

Un modelo de sindicalismo eficaz

Para la FSC-CCOO, estos resultados validan su modelo de actuación basado en el diálogo, la negociación y la responsabilidad. El sindicato subraya que estos avances son fruto de un trabajo constante que huye del inmovilismo para ofrecer soluciones reales a los problemas de los trabajadores.

La organización ha reafirmado su compromiso de seguir vigilante y trabajando para que OBIMACE sea una empresa pública cada vez más justa, profesional y con mejores derechos laborales para todos sus integrantes.