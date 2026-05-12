La Comisión Paritaria, tras más de tres horas de reunión, acuerda el reconocimiento de categorías, la regulación de la plena disponibilidad y la igualdad en los criterios de jubilación.
CEUTA | 12 de mayo de 2026 — La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) de Ceuta ha logrado un importante éxito sindical tras la celebración de la Comisión Paritaria con la Gerencia de la empresa pública OBIMACE. Tras un encuentro complejo y de alta intensidad que se prolongó durante más de tres horas, el sindicato ha conseguido desbloquear asuntos que permanecían estancados durante años.
Justicia laboral y reconocimiento profesional
El punto central de este acuerdo es el reconocimiento de las categorías profesionales superiores. Se trata de una reivindicación histórica de CCOO para aquellos trabajadores y trabajadoras que, de facto, venían desempeñando funciones de mayor responsabilidad sin el correspondiente respaldo administrativo ni económico. Con este paso, se avanza decididamente en la dignificación profesional de la plantilla y el reconocimiento del trabajo real.
Puntos clave del acuerdo alcanzado
Además de la reclasificación profesional, la negociación ha fructificado en otros pilares fundamentales para el funcionamiento de la empresa y el bienestar de su personal:
- Organización del servicio: Se ha cerrado el acuerdo para la puesta en marcha del grupo de trabajo de tarde.
- Servicios extraordinarios: Se regula la Plena Disponibilidad para garantizar la atención a servicios urgentes bajo un marco normativo claro.
- Salud y adaptación: Se ha logrado la adecuación laboral específica para una trabajadora que requiere atención especial por motivos de enfermedad.
- Igualdad en la jubilación: CCOO ha garantizado el compromiso de aplicar criterios de jubilación uniformes para toda la plantilla, eliminando excepciones y consolidando la seguridad jurídica del personal.
«Frente al ruido y la confrontación vacía, CCOO demuestra que el sindicalismo real es el que consigue avances concretos», han señalado desde la sección sindical.
Un modelo de sindicalismo eficaz
Para la FSC-CCOO, estos resultados validan su modelo de actuación basado en el diálogo, la negociación y la responsabilidad. El sindicato subraya que estos avances son fruto de un trabajo constante que huye del inmovilismo para ofrecer soluciones reales a los problemas de los trabajadores.
La organización ha reafirmado su compromiso de seguir vigilante y trabajando para que OBIMACE sea una empresa pública cada vez más justa, profesional y con mejores derechos laborales para todos sus integrantes.