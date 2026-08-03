La Feria Taurina de la Albahaca 2026 vuelve a situar a Huesca en el centro de la temporada con una programación encabezada por Andrés Roca Rey, Alejandro Talavante y Emilio de Justo. El ciclo, incluido en las Fiestas de San Lorenzo, se desarrolla entre el 1 y el 15 de agosto y combina corridas de toros, rejones, recortadores, novilladas y actividades populares.

La plaza de toros de Huesca acoge durante la primera quincena de agosto una de las citas taurinas más esperadas del verano. La programación de este año reúne a figuras consolidadas, jóvenes promesas y ganaderías de reconocido prestigio.

Entre los principales atractivos destaca el regreso de Emilio de Justo a la capital altoaragonesa, la actuación del peruano Andrés Roca Rey y la presencia de Alejandro Talavante, además de la vuelta de los toros de Victorino Martín después de trece años de ausencia.

La feria comenzó el sábado 1 de agosto con el tradicional Grand Prix y continuará el viernes 7 con una novillada sin picadores. Los festejos principales se concentrarán entre el 10 y el 14 de agosto.

Programa completo de la Feria de la Albahaca 2026

El viernes 7 de agosto, a las 20:00 horas, se celebrará una novillada sin picadores con reses de Los Maños para Bruno Martínez, Jaime Torija, Asier Abadiano y Diego Tebas.

El sábado 8, a las 22:00 horas, tendrá lugar el Concurso Nacional de Recortadores con toros de Mollalta.

La jornada del domingo 9 comenzará a las 18:30 horas con la becerrada de las peñas, el espectáculo de Casta Aragonesa y una suelta de vacas.

La primera corrida de toros llegará el lunes 10, también a las 18:30 horas. Se lidiarán reses de El Torero para El Fandi, Tomás Rufo y Marco Pérez.

Uno de los carteles más esperados se celebrará el martes 11, con toros de El Pilar para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Aarón Palacio. El joven torero oscense tendrá así la oportunidad de actuar ante su público junto a dos de las figuras más destacadas del momento.

El miércoles 12 será el turno de Sebastián Castella, Andrés Roca Rey y Cristiano Torres, que lidiarán toros de Luis Algarra. La actuación de Roca Rey es una de las que mayor expectación ha despertado entre los aficionados.

Victorino Martín regresa a Huesca después de 13 años

La corrida del jueves 13 tendrá un carácter especial por la vuelta de la ganadería de Victorino Martín, ausente de la plaza oscense durante los últimos trece años.

El Cid, Manuel Escribano y Morenito de Aranda serán los encargados de enfrentarse a una ganadería considerada entre las más exigentes del campo bravo.

La programación taurina continuará el viernes 14 con una corrida de rejones. Leonardo Hernández, Lea Vicens y Sergio Pérez de Gregorio lidiarán toros de Luis Albarrán desde las 18:30 horas.

Además, entre el 11 y el 15 de agosto se celebrarán las tradicionales sueltas de vaquillas, previstas cada mañana a partir de las 08:00 horas.

Roca Rey y Talavante, grandes reclamos del ciclo

La presencia de Roca Rey vuelve a ser uno de los principales atractivos de la feria. El torero peruano actuará el 12 de agosto junto a Sebastián Castella y Cristiano Torres, en una tarde que previsiblemente reunirá a numerosos aficionados.

Un día antes llegará otra de las citas señaladas, con Talavante y Emilio de Justo compartiendo cartel con Aarón Palacio.

La feria también apuesta por jóvenes valores como Marco Pérez, Cristiano Torres y Aarón Palacio, quienes tendrán la oportunidad de medirse con figuras consolidadas ante el público de Huesca.

Entradas para la Feria de la Albahaca 2026

Las entradas sueltas están disponibles después de finalizar el periodo de renovación de abonos. La venta se realiza a través de los canales oficiales de Tauroemoción, empresa encargada de gestionar la plaza de toros de Huesca, así como mediante otros puntos autorizados.

Los precios varían según el festejo y la ubicación elegida. Las localidades parten de 14,90 euros para la becerrada del 9 de agosto, mientras las principales corridas cuentan con entradas desde algo más de 80 euros.

También se ofrecen diferentes modalidades de abono para quienes quieran acudir a varios festejos durante las Fiestas de San Lorenzo.