La biblioteca de Rosalía reúne filosofía, poesía, narrativa medieval y ensayo contemporáneo. Camille Paglia, Charles Bukowski, Marta D. Riezu, Ocean Vuong y Simone Weil figuran entre los autores que la cantante ha mostrado, recomendado o citado públicamente.

Rosalía no solo construye su universo creativo a partir de la música, la moda y las artes visuales. Los libros también ocupan un lugar destacado en el proceso artístico de la cantante catalana.

A través de fotografías publicadas en redes sociales, entrevistas y referencias incorporadas a sus discos, la artista ha ido mostrando una biblioteca marcada por temas como el deseo, la espiritualidad, la identidad, el poder, la violencia y la creación.

No todos los títulos pueden considerarse estrictamente sus “libros favoritos”. Algunos han aparecido entre sus pertenencias, otros han sido mencionados directamente por ella y varios guardan una relación evidente con sus proyectos musicales. Ocean Vuong sí recibió de Rosalía una consideración especialmente explícita: lo definió como su escritor favorito.

Estas son seis lecturas vinculadas al universo de Rosalía que pueden convertirse en una buena compañía durante el verano.

‘Sexual Personae’, de Camille Paglia

Uno de los libros que más curiosidad despertó entre los seguidores de Rosalía fue ‘Sexual Personae’, de Camille Paglia.

El ensayo apareció en una fotografía compartida por la cantante en la que también podían verse una guitarra, una cama deshecha y otros volúmenes. La publicación activó el habitual juego de sus seguidores, que trataron de identificar cada una de las portadas.

Paglia analiza en esta obra la tradición artística occidental desde la Antigüedad hasta la cultura popular. Su propuesta sitúa la sexualidad, el deseo y la tensión entre naturaleza y cultura como fuerzas esenciales de la creación.

Es una lectura extensa y exigente, recomendable para quienes estén interesados en la historia del arte, los debates culturales y las interpretaciones provocadoras sobre el poder de las imágenes.

Las conexiones con el trabajo de Rosalía resultan reconocibles: lo sagrado y lo carnal, la feminidad, la belleza, la violencia y el deseo aparecen constantemente entrelazados en sus canciones y videoclips.

‘Lo más importante es saber atravesar el fuego’, de Charles Bukowski

En la misma fotografía también se identificó ‘Lo más importante es saber atravesar el fuego’, una recopilación de poemas de Charles Bukowski.

La obra reúne textos marcados por el lenguaje directo característico del escritor estadounidense. El amor, la soledad, el fracaso, la resistencia y la vida cotidiana aparecen tratados sin grandes adornos ni idealizaciones.

Es una opción apropiada para quienes prefieran una lectura que pueda hacerse por fragmentos. Sus poemas permiten abrir el libro en cualquier página y detenerse en imágenes, emociones o reflexiones concretas.

La crudeza de Bukowski conecta con una parte importante de la música de Rosalía: la voluntad de expresar emociones intensas mediante frases aparentemente sencillas, pero cargadas de ritmo y significado.

‘Agua y jabón’, de Marta D. Riezu

Rosalía también ha mostrado interés por ‘Agua y jabón. Apuntes sobre elegancia involuntaria’, de Marta D. Riezu.

La propia cantante explicó en una publicación que todavía no tenía claro cuál era su libro favorito, pero que estaba disfrutando especialmente de esta obra. Esa afirmación convierte al título de Riezu en una de las recomendaciones literarias más directas vinculadas a la artista.

El libro se aleja de los manuales tradicionales de moda o buenas maneras. En lugar de presentar la elegancia como lujo, ostentación o perfección, la busca en los gestos cotidianos, la educación, la curiosidad, los objetos modestos y la capacidad de prestar atención.

Está estructurado mediante textos breves, recuerdos, citas e imágenes. Por ello, puede resultar especialmente adecuado para leer durante un viaje o alternarlo con otras obras más extensas.

Su defensa de una belleza natural y no impostada también dialoga con la capacidad de Rosalía para combinar la alta costura y la cultura popular sin renunciar a elementos sencillos o cotidianos.

‘Flamenca’, la novela medieval que inspiró ‘El mal querer’

Para comprender la trayectoria de Rosalía, ningún libro tiene tanta importancia como ‘Flamenca’, una novela occitana anónima del siglo XIII.

La historia sigue a una joven encerrada por un marido dominado por los celos y relata su deseo de recuperar la libertad. El texto se convirtió en la base narrativa y conceptual de ‘El mal querer’, el disco con el que Rosalía alcanzó una dimensión internacional.

Las canciones del álbum fueron organizadas como capítulos de una historia en la que aparecen el augurio, los celos, la disputa, el encierro, el poder y la emancipación.

La edición preparada por el medievalista Antón M. Espadaler permite acercarse a un relato escrito hace siglos, pero atravesado por conflictos reconocibles en la actualidad: el control dentro de la pareja, la posesión, la violencia emocional y la búsqueda de autonomía.

Es la recomendación más indicada para quienes quieran descubrir cómo una obra medieval puede transformarse en un álbum de flamenco experimental y música urbana.

‘En la tierra somos fugazmente grandiosos’, de Ocean Vuong

Durante la gira de Motomami, Rosalía publicó desde Chile una fotografía en la que aparecía descansando junto a un libro colocado boca abajo.

Los seguidores y la editorial Anagrama determinaron que se trataba de ‘En la tierra somos fugazmente grandiosos’, la primera novela del poeta Ocean Vuong. Posteriormente, Rosalía se refirió al autor como su escritor favorito.

La novela está escrita como una carta de un hijo a su madre, que no sabe leer. A través de ella, el narrador reconstruye la historia de una familia vietnamita marcada por la guerra, la migración, la precariedad, la violencia y los silencios familiares.

Vuong utiliza un lenguaje poético para hablar también del descubrimiento de la sexualidad, el racismo, la identidad y la relación entre madres e hijos.

Es una de las propuestas más emocionales de esta selección. Puede interesar especialmente a quienes busquen una novela íntima, de estructura fragmentaria y con una gran atención al lenguaje.

‘La gravedad y la gracia’, de Simone Weil

‘La gravedad y la gracia’, de Simone Weil, es una de las lecturas que mejor permiten entender la evolución espiritual y conceptual de Rosalía.

En 2023, la artista mostró un ejemplar lleno de notas adhesivas y con una declaración de amor escrita sobre la portada. Años después, siguió citando a la filósofa francesa al hablar de su proceso creativo y de las ideas religiosas presentes en su música.

La obra reúne reflexiones procedentes de los cuadernos de Weil sobre la atención, el sufrimiento, la belleza, el amor, la ausencia, la redención y la experiencia de lo divino.

No se trata de un libro narrativo ni de un ensayo desarrollado de forma convencional. Está compuesto por fragmentos que invitan a detenerse, releer y reflexionar.

La influencia de Weil resulta especialmente visible en ‘Lux’, el cuarto álbum de Rosalía, publicado en 2025 y construido alrededor de la espiritualidad femenina, las figuras de santas y místicas y textos interpretados en numerosos idiomas. En una entrevista de 2026, la cantante volvió a citar La gravedad y la gracia entre sus referencias.

Otros libros que Rosalía ha compartido

La biblioteca pública de Rosalía es mucho más amplia. Entre los títulos que han aparecido en sus redes o que ha comentado en entrevistas se encuentran ‘Amo a Dick’, de Chris Kraus; ‘La casa de la fuerza’, de Angélica Liddell; y textos relacionados con Yoko Ono.

En 2026, la artista elogió expresamente la libertad narrativa de Amo a Dick, una obra híbrida entre novela, autobiografía, ensayo y correspondencia sobre el deseo y la obsesión. También citó libros religiosos y estudios sobre mujeres místicas durante una entrevista dedicada al proceso de creación de Lux.

Estas referencias muestran que Rosalía no sigue una única tradición. En su biblioteca conviven la literatura medieval, la filosofía cristiana, la poesía contemporánea, el feminismo, la crítica cultural y la narrativa experimental.

Qué libro elegir para empezar

La elección depende del tipo de lectura que se busque.

Para conocer el origen de El mal querer, la opción imprescindible es ‘Flamenca’. Quienes prefieran una novela emotiva pueden comenzar por ‘En la tierra somos fugazmente grandiosos’.

‘Agua y jabón’ es la alternativa más ligera y fragmentaria, mientras ‘Lo más importante es saber atravesar el fuego’ permite acercarse a la poesía de manera directa.

Los lectores interesados en la filosofía y la espiritualidad encontrarán en ‘La gravedad y la gracia’ una obra breve, pero exigente. Sexual Personae, por su extensión y densidad, es la propuesta más ambiciosa de la selección.

Más que una lista cerrada de favoritos, estos libros dibujan el mapa intelectual de una artista que utiliza la lectura como parte de su investigación creativa.