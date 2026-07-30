La Plaza de Toros de Las Ventas acoge este jueves 30 de julio la final de la Copa Chenel 2026, una cita que reunirá en Madrid a Héctor Gutiérrez, Alejandro Marcos y Manuel Diosleguarde. La corrida comenzará a las 21:00 horas y podrá seguirse gratuitamente tanto por televisión como a través de internet.

El certamen alcanza su jornada decisiva después de varios meses de competición por distintos municipios de la Comunidad de Madrid. La final supone, además, un momento especial para la historia del ciclo, ya que se celebrará por primera vez en el coso de Las Ventas.

Cartel de la final de la Copa Chenel 2026

La terna anunciada para la corrida de este jueves está formada por Héctor Gutiérrez, Alejandro Marcos y Manuel Diosleguarde, tres matadores que han conseguido superar las diferentes fases del torneo.

Los toreros se enfrentarán a reses de El Capea y Carmen Lorenzo, dos ganaderías salmantinas vinculadas al ganadero y antiguo matador Pedro Gutiérrez Moya, conocido en el mundo taurino como «El Niño de la Capea».

La final representa una oportunidad especialmente importante para los tres participantes, que buscarán imponerse en uno de los escenarios más exigentes y reconocidos de la tauromaquia.

A qué hora empieza la corrida de hoy en Las Ventas

La final de la Copa Chenel comenzará este jueves 30 de julio a las 21:00 horas.

La organización recomienda acudir con suficiente antelación para evitar aglomeraciones en los accesos y localizar las localidades antes del inicio del festejo.

La jornada reunirá a miles de aficionados en Las Ventas, una plaza con capacidad para más de 23.000 espectadores y considerada uno de los principales referentes del calendario taurino internacional.

Dónde ver gratis la final de la Copa Chenel por televisión

La corrida podrá seguirse gratis y en directo a través de Telemadrid.

La cadena autonómica madrileña ofrecerá la retransmisión completa del festejo como cierre de la cobertura realizada durante esta edición de la Copa Chenel.

La emisión comenzará coincidiendo con el inicio de la corrida, previsto para las 21:00 horas.

Cómo ver online la Copa Chenel

Los espectadores también podrán ver la final por internet mediante TLMad, la plataforma digital de Radio Televisión Madrid.

La señal estará disponible desde dispositivos móviles, ordenadores, tabletas y televisores inteligentes con conexión a internet, lo que permitirá seguir el festejo fuera de la Comunidad de Madrid.

Un certamen con 13 festejos y 18 toreros

La sexta edición de la Copa Chenel comenzó el pasado 28 de marzo y ha recorrido diferentes localidades madrileñas antes de llegar a su desenlace.

A lo largo de la competición se han celebrado 13 festejos en 12 municipios, con la participación de 18 matadores y 25 ganaderías.

El certamen se ha consolidado como una plataforma para toreros que buscan nuevas oportunidades y una mayor presencia en los principales carteles de la temporada.

Qué premio recibe el ganador de la Copa Chenel

El vencedor de la final obtendrá uno de los premios más relevantes del torneo: un puesto en el cartel de la Corrida de la Hispanidad, que se celebrará el próximo 12 de octubre en Las Ventas.

Esta oportunidad convierte la Copa Chenel en una importante vía de promoción para matadores que pretenden consolidar su carrera y aumentar su proyección dentro del panorama taurino.

Entradas para la final en Las Ventas

Las localidades para la corrida pueden adquirirse a través de los canales oficiales de la Plaza de Toros de Las Ventas, siempre que todavía exista disponibilidad.

Los precios varían en función de la zona, la altura del tendido y la ubicación al sol o a la sombra.

Los menores de 18 años pueden acceder gratuitamente acompañados por un adulto, mientras que los jóvenes de entre 18 y 25 años cuentan con tarifas especiales.

Próximas corridas de toros en Las Ventas

La programación taurina continuará el próximo jueves 6 de agosto con toros de José Enrique Fraile de Valdefresno para Luis David Adame, Alejandro Mora y Alejandro Peñaranda.

El 15 de agosto se celebrará la corrida de la Virgen de la Paloma, mientras que el 20 de agosto tendrá lugar un festejo de rejones.

La programación del mes concluirá el jueves 27 de agosto con Francisco José Espada, Joaquín Galdós y Christian Parejo, que lidiarán toros de Pedraza de Yeltes.

Qué es la Copa Chenel

La Copa Chenel nació en 2021 como homenaje al torero Antonio Chenel «Antoñete», fallecido en 2011.

Desde su creación, el ciclo ha ganado relevancia dentro del calendario taurino de la Comunidad de Madrid y se ha convertido en una oportunidad para matadores jóvenes o profesionales que buscan recuperar protagonismo.

La celebración de la final en Las Ventas marca un nuevo paso en el crecimiento del certamen y refuerza su importancia dentro de la temporada taurina madrileña.