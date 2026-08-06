Starlite Occident celebra este verano su 15.º aniversario con una programación que combina conciertos, gastronomía y fiestas nocturnas en la Cantera de Nagüeles, en Marbella. El festival mantiene durante agosto una intensa agenda con artistas como Malú, Vanesa Martín, Taburete, Niña Pastori, Gloria Trevi y Nile Rodgers & Chic.

Quienes tengan previsto acudir por primera vez deben tener en cuenta varios aspectos prácticos: cómo llegar al recinto, las opciones de aparcamiento, los canales oficiales para comprar entradas y los servicios disponibles antes y después de cada actuación.

Dónde se celebra Starlite Marbella

El festival tiene lugar en la Cantera de Nagüeles, situada en la zona de Sierra Blanca y a unos 3,5 kilómetros del centro de Marbella.

El acceso en vehículo se realiza desde la A-7, tomando la salida 181 en dirección a Nagüeles. La organización ofrece diferentes alternativas de estacionamiento.

Existe un aparcamiento general gratuito, situado a cierta distancia del recinto, que incluye un servicio de lanzadera. También se ofrecen opciones de pago más próximas, como el Estacionamiento Plus y el servicio de aparcacoches.

Cómo llegar en autobús o taxi

Durante el verano, la línea 10 de autobús conecta distintos puntos del centro de Marbella con el recinto de Starlite.

Entre las paradas mencionadas se encuentran zonas como La Alameda y la avenida Ricardo Soriano. Los asistentes deben revisar los horarios correspondientes a cada jornada, ya que pueden experimentar variaciones.

El taxi es otra de las alternativas más utilizadas, especialmente al finalizar los conciertos y las fiestas, cuando aumenta el tráfico en los accesos a la Cantera de Nagüeles.

Dónde comprar las entradas

Las entradas se comercializan principalmente a través de la página oficial de Starlite Occident. El comprador debe seleccionar el artista, elegir la zona disponible y completar el pago.

También pueden adquirirse mediante distribuidores autorizados como Ticketmaster, El Corte Inglés y entradas.com.

La organización recomienda evitar plataformas no oficiales o anuncios de reventa para reducir el riesgo de adquirir entradas falsas o que hayan sido utilizadas previamente.

Cuánto cuestan las entradas de Starlite

Los precios varían en función del artista, la fecha y la ubicación seleccionada dentro del auditorio.

Según la información disponible, las localidades pueden encontrarse desde aproximadamente 30 euros hasta más de 150 euros.

Además de las entradas convencionales, el festival ofrece palcos, zonas VIP y tarjetas regalo para quienes busquen una experiencia más exclusiva o todavía no hayan decidido a qué concierto asistir.

Conciertos de Starlite en agosto de 2026

La programación de agosto continúa este jueves 6 con una noche protagonizada por Delaossa, Sanguijuelas del Guadiana y Les Castizos.

El 7 de agosto actuarán Álvaro de Luna y Nil Moliner, mientras que Estrella Morente subirá al escenario el día 8.

El calendario incluye también las siguientes citas destacadas:

Malú: 10 de agosto.

10 de agosto. Vanesa Martín: 14 de agosto.

14 de agosto. Omega, concierto del 30.º aniversario: 15 de agosto.

15 de agosto. Taburete: 17 de agosto.

17 de agosto. Niña Pastori: 21 de agosto.

21 de agosto. Pastora Soler: 22 de agosto.

22 de agosto. Gloria Trevi: 24 de agosto.

24 de agosto. Nile Rodgers & Chic: 26 de agosto.

26 de agosto. Love of Lesbian: 29 de agosto.

La programación puede estar sujeta a cambios, por lo que conviene revisar la información correspondiente a cada actuación antes de desplazarse al recinto.

Restaurantes dentro del festival

Una de las principales características de Starlite es que la experiencia no termina al finalizar el concierto.

El recinto dispone de una zona gastronómica donde los asistentes pueden cenar antes o después de las actuaciones sin necesidad de salir del complejo.

Entre las propuestas mencionadas se encuentran Tanabata, Raffaella, Ánima y Sandra’s Caviar Bar, con diferentes estilos culinarios.

Fiesta después de los conciertos

Tras las actuaciones, la actividad continúa en el Starlite Night Club, que ofrece sesiones de DJ y ambiente festivo hasta la madrugada.

Esta combinación de música, restauración y ocio nocturno convierte al festival en una experiencia que va más allá de la asistencia a un concierto concreto.

Los Premios Juventud llegarán en septiembre

Una vez finalizada la programación principal de agosto, el auditorio acogerá el 3 de septiembre los Premios Juventud 2026.

Será la primera vez que esta gala se celebre en Europa. Está previsto que artistas como Marc Anthony y Yandel reciban el reconocimiento “Agente de Cambio”, destinado a destacar su labor social y su influencia más allá de la música.