El mediapunta abandona lesionado después de un choque fortuito y genera preocupación sobre su disponibilidad para los próximos partidos.

Isco Alarcón regresó como titular al Real Betis tras varios meses de baja por una fractura de peroné, pero su vuelta apenas duró ocho minutos. El malagueño tuvo que abandonar el terreno de juego después de sufrir un fuerte impacto en el tobillo derecho durante una acción fortuita con un compañero.

En los primeros compases del encuentro, Isco disputaba un balón cuando el choque involuntario provocó que su tobillo recibiera un golpe contundente. Aunque intentó continuar, el dolor le impidió seguir y pidió el cambio de inmediato. El club realizará pruebas médicas para determinar el alcance exacto de la lesión.



Un regreso muy esperado

El centrocampista había generado una gran expectación tras su reaparición progresiva en las últimas semanas y su reciente renovación. Su titularidad era interpretada como un signo claro de recuperación y de confianza por parte del cuerpo técnico.

Consecuencias deportivas

La lesión supone un contratiempo importante para el Betis, que pierde de nuevo a uno de sus jugadores más determinantes. El cuerpo técnico deberá reorganizar el esquema ofensivo a la espera del diagnóstico definitivo. Para Isco, este nuevo percance representa un golpe anímico en su intento de recuperar ritmo competitivo después de una larga rehabilitación.