Israel y Marruecos han acordado elevar sus respectivas misiones diplomáticas a embajadas durante un encuentro celebrado en Nueva York con el apoyo de Estados Unidos.

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Israel y Marruecos han acordado avanzar en sus relaciones diplomáticas con la transformación de sus actuales misiones en embajadas y el nombramiento de embajadores, según ha informado el Ministerio de Exteriores israelí.

El acuerdo se alcanzó durante una reunión celebrada este miércoles en Nueva York y auspiciada por Estados Unidos, en la que los tres países mostraron su voluntad de reforzar sus vínculos.

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Según el comunicado israelí, la decisión forma parte de una serie de medidas destinadas a elevar la relación entre ambos países, que se inició con la firma de los Acuerdos de Abraham en 2020, mediante los que Marruecos, Israel, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos normalizaron sus relaciones.

Además del intercambio de embajadores, Israel y Marruecos se han comprometido a avanzar en nuevos acuerdos relacionados con la protección de inversiones y la prevención de la doble imposición.

También han acordado trabajar para aumentar las conexiones aéreas entre ambos países, incluyendo nuevas rutas operadas por compañías marroquíes, con el objetivo de desarrollar estas medidas antes de finales de año.

El encuentro tuvo lugar después de una reunión celebrada con motivo del sexto aniversario de los Acuerdos de Abraham, en la que participaron representantes de Israel, Marruecos, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kazajistán.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, destacó la importancia de la relación con Marruecos y agradeció el papel de sus dirigentes en el proceso de normalización diplomática.

Por su parte, el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, participó en la reunión en la que se acordaron los nuevos pasos para reforzar la cooperación bilateral.