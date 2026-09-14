Marruecos reforzará su Marina Real con dos vehículos de superficie no tripulados autorizados por Países Bajos, en una operación valorada en 13 millones de euros y orientada a la detección de minas y amenazas submarinas.

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Marruecos incorporará dos nuevos vehículos de superficie no tripulados, conocidos como USV, a su Marina Real después de que Países Bajos haya autorizado una operación valorada en 13 millones de euros.

Las dos embarcaciones estarán preparadas para desempeñar funciones diferentes. Una de ellas se destinará principalmente a localizar, identificar y neutralizar minas marítimas, mientras que la segunda incorporará sonares y sensores para detectar posibles amenazas submarinas.

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El acuerdo incluye también una estación central de control, repuestos, documentación técnica, formación para el personal marroquí y asistencia especializada.

La incorporación de estos sistemas permitirá a Marruecos ampliar sus capacidades de vigilancia marítima sin necesidad de desplegar permanentemente embarcaciones tripuladas en determinadas zonas de riesgo.

La posición geográfica del país concede especial importancia a este tipo de medios. Marruecos cuenta con litoral atlántico y mediterráneo y se encuentra junto al Estrecho de Gibraltar, una de las principales rutas de navegación internacional y un espacio de especial interés también para Ceuta por su proximidad.

Por el momento, no se ha hecho público ni el fabricante ni el modelo concreto de los dos vehículos no tripulados. La información comercial de la operación permanece reservada.

Países Bajos ha evaluado además la exportación de estos sistemas como material de carácter defensivo, destinado fundamentalmente a tareas de protección marítima. Según la documentación citada, las autoridades neerlandesas consideran que sus funciones especializadas no suponen una amenaza en el contexto de las tensiones con Argelia y tampoco están vinculadas al conflicto con el Frente Polisario.

La operación se suma a adquisiciones anteriores de material naval neerlandés por parte de Marruecos, entre ellas tres fragatas de la clase Sigma y embarcaciones rápidas Damen Interceptor 1503.

La construcción y la integración de los equipos se realizarán en Países Bajos antes de su entrega a Marruecos.