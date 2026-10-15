Antonio Maíllo responde al ofrecimiento morado de acordar candidaturas territoriales puntuales marcando distancia: «Nosotros somos una organización muy seria, no estamos dando bandazos de un sitio para otro».

MADRID. — El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha portado este jueves un portazo tajante a la oferta formulada por Podemos para cerrar acuerdos electorales bilaterales en diversos territorios. El líder de la formación ha dejado claro que su partido no entablará conversaciones fuera del espacio unitario del Frente Amplio, la coalición que agrupa a las distintas fuerzas a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales.

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«IU no va a negociar con Podemos saliéndose del Frente Amplio. Llevamos mucho tiempo trabajando», ha aseverado Maíllo. Con estas palabras, vertidas durante una entrevista concedida a Televisión Española (TVE), el máximo dirigente de Izquierda Unida contestaba de forma directa a la propuesta lanzada horas antes por la formación morada, que planteaba alianzas territoriales específicas exceptuando las plazas de Madrid y Barcelona.

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Rechazo a las fórmulas coyunturales

El líder de la formación de izquierdas ha contrapuesto la postura de su organización frente a la estrategia de geometría variable propuesta por Podemos, haciendo gala de la estabilidad y coherencia del proyecto en el que están integrados.

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«Nosotros somos una organización muy seria. (…) No estamos dando bandazos de un sitio para otro. Hoy con Frente Amplio, mañana vamos por provincias», ha reprochado Maíllo, marcando una clara línea roja ante pactos fragmentados o coyunturales que diluyan la marca común.

La puerta sigue abierta en la candidatura unitaria

Pese al rechazo explícito a una negociación bilateral o por territorios, el coordinador federal de IU ha querido recalcar que el espacio del Frente Amplio mantiene los brazos abiertos para la incorporación global de Podemos: «Podemos tendrá que decidir si quiere venir o no. Son bienvenidos si se incorporan a un proyecto de amplitud de las izquierdas para estas elecciones generales», ha matizado.

Para finalizar, Maíllo ha apelado a la responsabilidad política y a la utilidad social de lograr una candidatura de unidad en todo el Estado, incidiendo en que esta alianza no responde a meros cálculos de rentabilidad partidista, «sino porque le va a ir mejor al país y a las gentes trabajadoras que nos necesitan».