El vicesecretario de Hacienda de los populares liga la sostenibilidad de las pensiones al aumento de la productividad y el empleo, alejándose de las tesis de «colapso» expresadas por la portavoz de campaña de su partido.

MADRID. — El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, ha mostrado este jueves un discurso sensiblemente distante del marcado recientemente por la portavoz de campaña del PP, Ester Muñoz, respecto al futuro del sistema público de pensiones. Mientras Muñoz defendió en una reciente entrevista la necesidad de cambiar el modelo de forma «valiente» para evitar su «colapso», Bravo ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía asegurando que el sistema actual es plenamente sostenible, siempre y cuando se apliquen las políticas económicas correctas.

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Durante su intervención en el Foro Creo, organizado por el diario económico Cinco Días, el responsable económico de los populares ha evitado respaldar la tesis del colapso y ha centrado el debate en la salud macroeconómica del país. Repreguntado de forma directa sobre si considera necesario modificar el modelo de pensiones, Bravo ha desviado el foco hacia las reformas estructurales que, a su juicio, requiere España.

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«Hay que mejorar la economía española, a la que le falta competitividad y productividad. La clave es que haya más gente con mejores retribuciones. Si reconstruimos la economía de verdad, no se preocupen que podremos de sobra pagar las pensiones», ha aseverado el dirigente popular ante los asistentes.

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Mensaje directo a los pensionistas

Ante la insistencia de los medios de comunicación por clarificar si existía una discrepancia de fondo con Ester Muñoz respecto a la viabilidad del modelo, Bravo se ha mostrado tajante en su respuesta orientada a calmar la preocupación social: «No tiene que tener ninguna duda el pensionista. Sí, los datos están ahí».

No obstante, el vicesecretario de Hacienda ha supeditado de forma reiterada esa sostenibilidad a un cambio en el rumbo económico del país, rematando con un claro «¿eh? Es problema de economía». Con estas palabras, el PP busca reorientar el debate hacia la gestión del empleo y la calidad salarial como los verdaderos garantistas de la caja de la Seguridad Social, en lugar de plantear recortes o reformas estructurales severas en la arquitectura del sistema.