La defensa del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha presentado formalmente un escrito de alegaciones ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que exige la aplicación inmediata de la ley de amnistía «sin más demora».

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En la documentación aportada por su equipo legal, encabezado por el abogado Gonzalo Boye, se insta al magistrado instructor a aplicar la medida de gracia con la urgencia y preferencia dictaminadas, reclamando expresamente el alzamiento definitivo de las órdenes nacionales de detención e ingreso en prisión que pesan sobre él, las cuales se encontraban provisionalmente sin efecto.

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La defensa argumenta que la aplicación de esta ley resulta clave para contribuir a la normalización institucional, política y social, recordando el marco legal y los recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto a los delitos de malversación en el contexto del procés. Pese a la presión ejercida para lograr el cierre definitivo de su causa penal en España, fuentes próximas al expresidente apuntan que su regreso material no se produciría de forma inmediata.

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