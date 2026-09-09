La plataforma ciberactivista publica las identidades de 70.000 agentes de la inteligencia marroquí y advierte con difundir información confidencial vinculada al software Pegasus.

Lee tambien: Campaña de acoso y amenazas en redes desde Marruecos contra los ceutíes musulmanes que se manifestaron por la españolidad de Ceuta

A un mes del inicio de la crisis migratoria en Ceuta, un nuevo actor en la esfera del ciberespacio ha irrumpido en el conflicto diplomático entre España y Marruecos. Se trata de Jabaroot (término árabe traducido como «poderoso»), un colectivo de hacktivismo de origen incierto que se adjudica la filtración de datos sensibles de la inteligencia del reino alauí y que ahora amenaza con sacar a la luz información sobre el espionaje al Gobierno español mediante el programa Pegasus, así como los detonantes de la entrada masiva por la frontera ceutí.

El pasado 24 de agosto, el grupo publicó en la red de mensajería Telegram cuatro hojas de cálculo con la identidad, números de servicio, documentos nacionales, fechas de nacimiento y cuentas bancarias de presuntamente más de 70.000 miembros de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y de la Dirección General de Vigilancia Territorial (DGST) de Marruecos. Entre las identidades expuestas figura la de Abdellatif Hammouchi, jefe de los aparatos de seguridad y considerado una de las figuras con mayor poder en la corte de Mohamed VI.

Lee tambien: Grupos de manifestantes queman chozas de migrantes en la playa de Benítez tras romper el cordón policial

Hipótesis sobre su origen: entre la pista argelina y el «fuego amigo»

El grupo, que opera bajo la firma JabaRoot DZ —utilizando el código oficial de Argelia—, surgió públicamente en abril de 2025. Se autodefine como una plataforma patriótica pro-argelina, defensora de la causa saharaui y crítica con la cúpula de seguridad de Rabat. No obstante, expertos en ciberseguridad señalan que la precisión y sensibilidad de los datos apuntan a posibles filtraciones internas o a colaboración de altos cargos disidentes dentro del propio aparato marroquí. De acuerdo con informaciones publicadas por el diario francés Le Monde, la filtración de la base de datos podría haber sido ejecutada por cinco exoficiales de la DGST exiliados en Europa.

La amenaza sobre España y Pegasus

Jabaroot, que previamente ha filtrado archivos de la Seguridad Social marroquí y documentos vinculados al holding de la Casa Real alauí, sostiene ahora contar con material original referente a las infecciones con el software israelí Pegasus en los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.

A través de sus canales oficiales, el colectivo ha dejado entrever que difundirá tanto estos archivos como la documentación referente a los promotores del asalto a Ceuta. Aunque analistas del sector de la ciberinteligencia mantienen la cautela respecto al alcance real de estas afirmaciones, destacan que la trayectoria previa del grupo se ha caracterizado por cumplir con la liberación de los volúmenes de datos previamente anunciados.