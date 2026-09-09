Mehdi Hijaouy, antiguo número dos de la inteligencia exterior del país vecino, apunta directamente a dos figuras clave del entorno de Mohamed VI por la crisis fronteriza de julio.

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Mehdi Hijaouy, ex número dos de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED) —la inteligencia exterior marroquí—, ha acusado al régimen de Rabat de haber permitido deliberadamente la crisis migratoria registrada el pasado 30 de julio en Ceuta. En una entrevista concedida al semanario francés Le Canard Enchaîné, el exmandatario señala directamente a dos personalidades centrales del núcleo de poder del rey Mohamed VI: Abdellatif Hammouchi, jefe de la Policía y de la Inteligencia Interior, y Fouad Ali El Himma, asesor principal del monarca y conocido informalmente como «el Virrey».

Hijaouy, quien trabajó estrechamente con ambos dirigentes y llegó a ejercer como asesor de El Himma, cuestiona la versión oficial sobre el desconocimiento de las autoridades marroquíes durante el desplazamiento de miles de personas. «¿Cómo pueden tantas personas dirigirse hacia la frontera sin que ni el virrey ni el jefe de la Policía sean informados?», reflexiona el antiguo alto cargo.

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Aval de informes policiales y grave balance humano

Las declaraciones del exjefe de inteligencia coinciden con las conclusiones de un informe de la Policía de Fronteras española con fecha del 3 de septiembre. Según la publicación francesa, el documento constata la «total permisividad» de las fuerzas de seguridad marroquíes, atribuyéndoles la responsabilidad en la «violación de la frontera española y de la Unión Europea».

Hijaouy tildó de especialmente grave el balance de la operación de julio, que se saldó con la muerte por ahogamiento de más de 140 ciudadanos marroquíes.

El Himma y Hammouchi, vinculados al caso Pegasus

Durante la entrevista, Hijaouy abordó también las revelaciones sobre el programa de ciberespionaje Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group. El exresponsable respaldó las investigaciones de organizaciones como Amnistía Internacional y Forbidden Stories, confirmando el uso de este sistema por parte de los servicios marroquíes.

Entre las personalidades que habrían sido objetivo de estas intervenciones figuran el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente francés Emmanuel Macron, el ex primer ministro Édouard Philippe y diversos periodistas galos. Según el relato de Hijaouy, técnicos de NSO Group presentaron Pegasus a Hammouchi en Rabat en el año 2017. A partir de ese momento, el sistema habría quedado bajo la órbita de gestión de Hammouchi y El Himma, situando a ambos altos cargos en el centro neurálgico tanto del control fronterizo en Ceuta como de las escuchas internacionales.