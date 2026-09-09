ATME alerta de la creciente inseguridad que sufren los efectivos desplegados tras la crisis fronteriza de julio, incluyendo emboscadas, ataques con gas pimienta y apedreamientos masivos.

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La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha vuelto a dar la voz de alarma ante los recurrentes episodios de violencia sufridos por militares en activo desplegados en Ceuta. Las agresiones, ocurridas entre el domingo 6 y el lunes 7 de septiembre, han tenido como víctimas a miembros de las unidades de Regulares y de la Legión, en el marco del dispositivo de seguridad activado tras la crisis fronteriza del pasado mes de julio.

El primer incidente se registró en la noche del domingo 6 de septiembre, en torno a las 22:30 horas, cuando un efectivo del Grupo de Regulares N.º 54 fue atacado en las inmediaciones de la Comandancia de la Guardia Civil. El militar tuvo que recibir atención médica por una posible luxación de codo. Horas más tarde, de madrugada, un integrante del Tercio Duque de Alba II de La Legión fue agredido con gas pimienta mientras patrullaba por la barriada de El Príncipe. Ambos sucesos se saldaron con la detención de los presuntos agresores.

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Emboscadas y escalada de violencia en la frontera

Desde ATME denuncian que estos hechos no son aislados, sino que forman parte de una preocupante deriva en la que los efectivos se han convertido en objetivo de emboscadas, lanzamientos de cócteles molotov y apedreamientos.

Entre los sucesos más graves de los últimos días figura el ataque sufrido por miembros del Regimiento de Ingenieros N.º 7 (RING-7) en la zona del Trampolín. Los militares fueron increpados con cuchillos, amenazados y posteriormente sometidos a un apedreamiento masivo perpetrado por un grupo de entre 40 y 50 personas desde la playa.

Exigencia de medidas ante la inacción institucional

La asociación profesional ha criticado duramente que, tras semanas de patrullas continuadas y refuerzos operando en máxima tensión, las demandas del personal de las Fuerzas Armadas siguen sin respuesta efectiva por parte de la Administración. Ante la gravedad de la situación en las zonas fronterizas, ya se han activado los protocolos reglamentarios que facultan a las tropas para hacer uso de sus armas de fuego en situaciones de legítima defensa.